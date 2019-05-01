هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 12:12 م

مدينة الكويت كما تبدو من أبراج في العاصمة في 24 كانون الثاني/يناير 2019

دشّنت الكويت الأربعاء جسرا يمتد على طول 36 كلم فوق البحر ويعد من الأطول في العالم لربط العاصمة بشمالها النائي حيث يقع مشروع "مدينة الحرير" التي تخطّط الحكومة لضخ مليارات الدولارات فيها أملا في إحياء روح "طريق الحرير" التجاري التاريخي.

ويمتد جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير البلاد السابق الذي توفي في كانون الثاني/يناير العام 2006، الذي يعد من أطول الجسور في العالم، من العاصمة الكويت إلى منطقة الصبية قرب العراق وإيران.

ويفترض أن يقلّص الجسر البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة حاليا إلى أقل من 30 دقيقة.

وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في تدشين الجسر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

وقامت مجموعة "سيسترا" الفرنسية بتصميم الجسر الذي نفذته المجموعة الكورية الجنوبية هيونداي بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية.

وأكدت شركة "سيسترا" الفرنسية في بيان أن الجسر كلّف 3,6 مليار دولار واستغرق تنفيذه خمس سنوات تقريبا، وأن انجازه مثّل تحديا تقنيا.

وبُني الجسر فوق أكثر من 1100 دعامة يبلغ عرض الواحدة منها نحو ثلاثة أمتار، وقد ثبت بعضها على عمق 72 متراً في قاع البحر، فيما يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 9أمتار و23 متراً.

وقالت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري خلال حفل الافتتاح ان الكويت تبدأ مع تدشين الجسر "عهدا جديدا في بناء +كويت 2035+"، الرؤية الاقتصادية التي تعتمدها الامارة والهادفة إلى تنويع اقتصادها.

وأضافت "المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة، وشراكتنا مع كوريا الجنوبية تعكس تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي والسياسي".

- مئة مليار دولار-

تتوقّع الحكومة الكويتية أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع "مدينة الحرير" في الصبية نحو 100 مليار دولار.

ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط في السوق العالمي، واجراءات التقشف غير المسبوقة التي اعتمدتها دول الخليج منذ العام 2014 لمواجهة العجز في موازناتها، فان الكويت التي يشكل النفط 95 بالمئة من ايراداتها تعهّدت بعدم المس بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وتملك الكويت صندوقا سياديا خارج الدولة تبلغ احتياطاتها من النقد الاجنبي فيه 600 مليار دولار، وتدير خطة تنمية خمسية تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 115 مليار دولار.

وتقول السلطات ان الجسر البحري يوفر رابطا استراتيجيا بين الكويت والمنطقة الشمالية. وتشير الى ان خطة تنمية منطقة الصبية تشمل الى جانب بناء قطاع سكني في "مدينة الحرير"، مشاريع اقتصادية اخرى بينها اقامة مرفأ في جزيرة بوبيان القريبة، أكبر الجزر الكويتية.

ويشكل الجسر عنصرا رئيسيا في خطة انشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال الكويتي والتي من المفترض ان تقام على خمس جزر كويتية تقع بالقرب من شواطئ العراق وايران.

ويضم مشروع بناء الجسر الفرع الرئيسي الرابط بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية، وفرعا اخر الى جهة الغرب يعرف باسم "وصلة الدوحة". ويبدأ الجسران من ميناء الشويخ، المرفأ الرئيسي في البلاد.

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