هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2020 03:18 م

كويتي يتابع البورصة في مقر السوق المالية في الكويت الأحد في الأول من آذار/مارس 2020

أعلنت الكويت الأربعاء تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتباراً من الجمعة، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت كونا إنّ مجلس الوزراء قرر تعليق "رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر"، مشيرة إن الرحلات القادمة من الخارج ستقتصر فقط على الكويتين واقاربهم من الدرجة الأولى.

وأعلنت الوكالة أيضاً أنّ السلطات قرّرت كذلك "منع التواجد في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق".

ونقلت كونا عن وزير الداخلية أنس الصالح قوله إنّ وقف الرحلات سيبدأ تطبيقة الجمعة "وسوف تصدر قواعد تنظيم لخطط إجلاء المواطنين" الكويتيين.

وتمّ أيضاً تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ"التحذير من مخاطر التجمعات والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة بتجنّب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة بما يراعي الظروف الاستثنائية".

وسجّلت الكويت حتى الآن 72 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أغلبها حالات عادت من إيران.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن هناك خمس حالات في العناية المركزة.

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