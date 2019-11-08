هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 09:41 ص

صبية لنانية تهتف خلال تظاهرة في وسط بيروت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019

في شوارع بيروت، استقطبت النساء اهتمام وسائل الإعلام، وهن يرقصن، أو يهتفن، أو يساهمن في تنظيم التجمعات، لكن أبعد من المشاركة تحت شعار "الثورة" على الطبقة السياسية، لنساء لبنان مطالبهنّ الخاصة بحقوق لا زلن محرومات منها.

وقالت سحر (41 عاماً)، خلال مشاركتها الأحد في مسيرة نسوية من المتحف الوطني إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة تحت شعار "ثورتنا ثورة نسوية"، لوكالة فرانس برس "نحن كنساء نتعرض للظلم مرتين. بالإضافة إلى كل الظلم الذي نتعرض له كشعب، توجد كمية من القوانين المجحفة بحقنا كنساء، من الأحوال الشخصية الطائفية الى العنف الأسري وقانون الجنسية وغيرها".

وتدافع اللبنانيات منذ سنوات عن حقهنّ في منح الجنسية لأولادهن، إذ لا يحق للبنانية إعطاء جنسيتها لأولادها إذا تزوجت من أجنبي، ويطالبن بإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية وبقوانين تحميهن من العنف الأسري وأخرى تسهل حصولهنّ على حضانة أولادهنّ في حال الطلاق.

على وقع قرع الطبول وترداد أغنية "طالعة تسقّط النظام"، رفعت المشاركات في المسيرة لافتات كتب عليها "الثورة أنثى" و"لن ننتظر الثورة حتى تنتهي لكي نطالب بحقوقنا، نحن الثورة".

ومنذ 17 تشرين الأول/اكتوبر، اجتاح اللبنانيون الشوارع في بيروت وكافة المناطق احتجاجاً على فساد الطبقة السياسية الموجودة في الحكم منذ عقود والتي عجزت عن حل أبسط المشاكل المعيشية.

وتشارك النساء بشكل واسع في التظاهرات، يطلقن الهتافات، ينظمن التجمعات، يقدن الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالبن بحل مشاكل البطالة، والكهرباء، ووقف هجرة الشباب، و"استرجاع الأموال المنهوبة" وغيرها، لكن أيضا بحل مشاكلهن المزمنة.

ويرى ناشطون أن افتقار النساء في لبنان، الذي يُنظر إليه على أنه الأكثر انفتاحاً بين دول المنطقة، لحقوق عديدة يعود خصوصاً الى أن قانون الأحوال الشخصية المعتمد هو قانون ديني.

وتوضح زويا جريديني روحانا، مديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" غير الحكومية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، لفرانس برس "لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية بل قوانين مختلفة تابعة لمحاكم شرعية ومذهبية وروحية لخمس عشرة طائفة مختلفة في لبنان".

وتوضح أن "هذه القوانين تميز ضد النساء خصوصاً في ما يتعلق بالزواج والحضانة والوصاية على الأولاد"، التي تعطي فيها معظم الأديان الأولوية للأب.

ويختلف مثلا سن حضانة الأم للأطفال في حال طلاقها من الأب، بين مذهب وآخر. فهو مثلاً عند الروم الأرثوذكس 14 سنة للذكر و15 سنة للأنثى، بينما عند الكاثوليك سن الحضانة هو سنّ الرضاعة أي سنتين، ثمّ تقرّر المحكمة بحب مصلحة الطفل.

وتتفاوت كذلك أعمار حضانة الأم للطفل بيم المذهبين السني والشيعي، فهو 12 سنة لكلا الجنسين عند السنة، وسنتان للذكر وسبع سنوات للأنثى عند الشيعة.

وينسحب ذلك على الميراث وعلى السن الأدنى للزواج المسموح به قانونياً، ما يفتح الباب أمام زواج القاصرات دون سن الـ18 عند المذاهب الإسلامية خصوصاً.

- "ثورة ناقصة" -

والشكوى من هذا الواقع كانت أحد الأسباب التي دفعت العديد من المتظاهرين في بيروت وغيرها من المناطق الى إطلاق شعار إسقاط النظام الطائفي.

ورفعت ربى (33 عاماً) لدى مشاركتها في المسيرة صورةً لنادين جوني التي توفيت الشهر الماضي في حادث سير من دون ان تفوز، بمعركة خاضتها لسنوات للحصول على حضانة ابنها الذي حرمت منه بعد طلاقها بقرار من المحكمة الجعفرية التابعة للطائفة الشيعية.

وقالت ربى، وهي محامية، "قضايا النساء هي جزء من الثورة وأي ثورة لا تعالج قضايا النساء هي ثورة ناقصة".

وتصاعد الحراك النسوي في لبنان خلال العقد الأخير تزامناً مع تزايد التغطية الاعلامية في البلاد لقضايا العنف الأسري وجرائم قتل نساء على أيدي ازواجهن.

في شباط/فبراير العام 2014، هزت قضية منال عاصي التي فارقت الحياة نتيجة تعنيف شديد تعرضت له على يد زوجها، الرأي العام. وأعادت قضيتها الجدل بشأن المحاسبة على جرائم العنف الأسري.

وحكم على زوجها بداية بحكم مخفف بخمس سنوات، لكن بعد نقض الحكم رفعت العقوبة إلى السجن 18 عاماً مع الأشغال الشاقة.

وأقر في نيسان/أبريل العام 2014 قانون خاص بالعنف الأسري تضمن ثغرات عديدة، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان، علماً أنه القانون الأول في لبنان بهذا الصدد.

وأكدت جمعية "كفى" لوكالة فرانس برس أن هناك 37 حالة قتل للنساء في إطار العنف الأسري منذ مطلع 2018 حتى الآن، بناء على المعطيات المتوفرة لدى الجمعية.

وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا القانون لم يعالج "مواضيع محورية" عديدة تكفل حماية النساء خصوصاً في ما يتعلق بتجريم جوانب أخرى للعنف الأسري، كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي وليس فقط العنف الجسدي.

وترى تاليا (21 عاماً)، وهي طالبة حقوق في الجامعة اليسوعية على هامش مشاركتها في الحراك الشعبي، أن "قانون أحوال شخصية مدني" من شأنه "تحرير المرأة من كل معاناتها إن من العنف الأسري أو العنف المبني على التمييز الجندري".

في التظاهرات التي شهدتها مناطق مختلفة في البلاد، كان في الإمكان رؤية لافتات عديدة خاصة بمطالب النساء مثل "ما فيي إحمل جنسية إمي، بس فيي دافع عن ثورتها"، حملتها فتاة من الواضح أنها من أم لبنانية وأب أجنبي.

وتقول الطالبة الجامعية ريم (24 عاماً) أنها تنزل يوميا إلى ساحات التظاهر.

وتضيف لفرانس برس "أنا أشارك من اليوم الأول لأكثر من سبب. بالإضافة الى القضايا المعيشية من الكهرباء والمياه والطبابة، بالنسبة لي الأهم هو إسقاط النظام الفاسد بأكمله. أنا كشابة لبنانية أطالب بنظام مدني خصوصاً وإلغاء المحاكم الدينية التي لا تحفظ حقوق النساء".

وفي مسيرة مطالبة بحقوق المرأة في وسط بيروت مساء الأربعاء، قرع آلاف المشاركين على الطناجر على مدى أكثر من ساعة من الوقت لإحداث ضجيج بغية إسماع صوتهم بشكل سلميّ مردّدين شعار "يا سلطة أبوية حق المرأة مش تفصيل".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك