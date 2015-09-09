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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2015 08:24 ص 09 سبتمبر 2015 - آخر تحديث - 08:24

تجمع آلاف اللبنانيين في وسط العاصمة مساء الاربعاء في تظاهرة جديدة ضد فساد الطبقة السياسية التي عقد اقطابها جلسة حوار بحثوا خلالها في انتخاب رئيس للجمهورية، المنصب الشاغر منذ سنة واربعة اشهر، من دون الخروج باي نتيجة.

وبدأت الحركة الاحتجاجية في لبنان على خلفية ازمة نفايات تكدست في الشوارع ولم تتمكن الحكومة بعد شهرين من حلها. واضيفت ازمة النفايات الى ازمة سياسية ناجمة عن عدم انتخاب رئيس وتوترات امنية متقطعة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، ما اعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته مرتين.

وكانت منظمات المجتمع المدني والنقابات دعت الى اعتصامات طيلة هذا اليوم مع تظاهرة مركزية اعتبارا من الساعة السادسة مساء (15,00 ت غ).

ولبى الآلاف الدعوة وسط استمرار العاصفة الرملية التي اودت بحياة ثلاثة مواطنين خلال اليومين الماضيين، والتي تغلف وسط العاصمة كما باقي انحاء البلاد بسحابة كثيفة من الغبار الاصفر.

واقام المنظمون منصة عند احد اطراف ساحة الشهداء يتوالى عليها خطباء من مناطق عدة، غالبيتهم من الشبان والشابات الذين يلقون كلمات تؤكد انعدام الثقة بالسياسيين المتهمين ب"السرقة" والمطالبة بتغيير القادة والنواب وبحلول جذرية للمطالب المعيشية المزمنة وبينها النفايات والكهرباء والبطالة.

في الوقت ذاته، حمل متظاهرون اعلاما لبنانية يلوحون بها، وهتفوا مرارا "يسقط يسقط حكم الازعر"، و"ثورة ثورة شعبية"، ورفعوا لافتات كتب عليها "القصة مش زبالة القصة النظام البالي".

ويتضامن عدد كبير من الفنانين مع الحراك المدني الذي بدأ منذ اسابيع. وقالت الممثلة ريتا حايك التي اعتلت المنبر اليوم "انتم حلوين، تحت العاصفة الرملية ووسط هذا الحر حلوين. ونحن قبل ان نكون فنانين، مواطنون ومشاركون في هذا الحراك".

وعقدت قيادات ابرز الكتل السياسية جلسة حوار ظهر الاربعاء استمرت ثلاث ساعات ونصف ساعة بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر البرلمان في وسط بيروت. وانتهت الجلسة ببيان مقتضب تلاه الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر جاء فيه ان التركيز خلال الجلسة تم على "البند الأول (من جدول الاعمال) المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية والخطوات المطلوبة للوصول إلى هذا الأمر".

واضاف "حدد موعد الجلسة (المقبلة) للحوار ظهر الأربعاء في 16 أيلول/سبتمبر"، اي قبل حوالى اسبوعين من الموعد ال29 المحدد للنواب لانتخاب رئيس.

وردت مجموعة "طلعت ريحتكم" التي تقود الحراك المدني منذ اسابيع على الحوار في تعليق على صفحتها على "فيسبوك" جاء فيه "لو كان لدى أي منكم (المسؤولون) شعور بالمسؤولية، لما ارتضى أن يكون هناك تأجيل للاجتماعات قبل إيجاد حلول ورد على مطالب الناس".

وقالت ساشا ضيا (35 عاما) لوكالة فرانس برس من ساحة الشهداء "بالطبع لم نتوقع اي شيء من الحوار اليوم او اي حوار في المستقبل. الحكومة تجتمع اليوم ليتحدث الوزراء عن عطلهم الصيفية".

وقال مصطفى عوالي (21 عاما، طالب) "كنا نعرف نتيجة الحوار مسبقا ولم نكن نتوقع شيئا. من حوار الى حوار يكذبون علينا".

وقال سامر مازح (اكرر سامر) (23 عاما، طالب) ان "الحوار لا يهدف سوى لاعادة المحاصصة والالتفاف علينا. حل النفايات متاح والخيارات عديدة تلجأ اليها دول العالم، الا انهم لا يريدون الحل، لان النفايات منجم ذهب بالنسبة اليهم".

وترافق الحوار والتظاهرات مع تدابير امنية مشددة. فقد انتشر المئات من عناصر قوى الامن منذ الصباح الباكر في شوارع وسط بيروت. واقفلت كل الطرق المؤدية الى البرلمان بحواجز معدنية ثقيلة واسلاك حديدية. وعمدت قوى الامن الى تخفيف الاسلاك اشلائكة وفتح بعض الطرق مساء في محيط ساحة الشهداء، لكن يبقى الوصول الى مقر البرلمان غير ممكن.

وكان عشرات الشبان تجمعوا قبل وبعد جلسة الحوار على الطريق البحرية المؤدية الى مجلس النواب وعمدوا الى رشق عدد من مواكب السياسيين المؤلفة من سيارات سوداء ذات زجاج داكن اثناء مرورها ذهابا وايابا، بالبيض. وكانوا يهتفون بشعارات منددة، بينها "حرامي، حرامي"، و"ايه ويلا، نواب اطلعوا برا".

وحمل المتظاهرون صورة ضخمة عليها كل صور اعضاء مجلس النواب، كتب عليها "فشلتم في كل شيء، عالبيت".

ونتجت ازمة النفايات من اقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب العاصمة وانتهاء عقد شركة مكلفة جمع النفايات من دون التوصل الى ابرام عقد جديد. ومنذ ذلك الحين، يتم جمع النفايات بشكل متقطع من بيروت والمناطق وترمى في اماكن عشوائية من دون معالجة وفي شروط تفتقر الى ادنى معايير السلامة الصحية.

والحكومة تضم مجمل الاطراف السياسية في البلاد، وتتحدث تقارير عن تمسك العديد من السياسيين بالحصول على حصص وارباح من اي عقود خاصة بجمع النفايات، وعن استخدام البعض الآخر الازمة للابتزاز لتحقيق مآرب سياسية معينة.

ومنذ بدء الحراك، تمسك المتظاهرون بشعار "كلن يعني كلن"، في اتهام الى جميع السياسيين بالفساد والاهمال.

ويعقد مجلس الوزراء منذ حوالى الساعة 17،30 (14,30 ت غ) بدعوة من رئيسه تمام سلام جلسة للبحث في ازمة النفايات بعد ان توصلت لجنة وزارية الى وضع خطة لحلها.

ويرتدي الحراك المدني طابعا استثنائيا، إذ لا سابقة له بهذا الحجم في بلد اعتاد مواطنوه النزول الى الشارع فقط بناء على دعوات السياسيين. الا ان هذا لا يلغي استمرار حالة الانقسام الشديد في لبنان بين قوتين رئيسيتين: قوى 14 آذار التي تضم بشكل اساسي تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحليفه المسيحي حزب القوات اللبنانية، وقوى 8 آذار التي تضم خصوصا حزب الله الشيعي وحركة امل برئاسة بري وحليفهما المسيحي التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب