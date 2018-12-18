اللجنة الدستورية بشأن سوريا قد تعقد اجتماعاً مطلع 2019 في جنيف

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 06:29 م

الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف في 18 كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلنت الأمم المتحدة وروسيا وإيران وتركيا الثلاثاء أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة إعداد دستور جديد لسوريا، مطلع العام المقبل في جنيف.

وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المشاركين "اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل".

وفكرة تشكيل اللجنة نشأت في كانون الثاني/يناير الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود. والدول الثلاث هي ايران وتركيا وروسيا.

لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها.

وفي محاولة اخيرة لتشكيل هذه اللجنة قبل مغادرة مهامه في نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء في جنيف إلى اجتماع مع سيرغي لافروف ووزيري الخارجية التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف.

وروسيا وإيران حليفتان لنظام دمشق في حين تدعم تركيا قسما من المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

ويسعى المجتمع الدولي لتشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر، وهو موعد نهائي ذكّرت به الثلاثاء الولايات المتحدة التي تنظر بكثير من التشكيك إلى مسار أستانا.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين في واشنطن إنّ "إنشاء لجنة دستورية تتمتّع بالمصداقية ومتوازنة تجتمع بحلول نهاية العام في جنيف سيكون خطوة هامة نحو نزع فتيل التصعيد بشكل دائم وإيجاد حلّ سياسي لهذا النزاع".

وتطالب المعارضة السورية بدستور جديد تماما في حين ترغب حكومة دمشق في تعديل الدستور القائم.

وبحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 عضوا : 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي.

وسيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر رفض النظام السوري قائمة بخمسين شخصا يمثلون المجتمع المدني والخبراء التي قدمها دي ميستورا.

وفي بيانهم المشترك أكد الوزراء الثلاثة ان "عمل اللجنة الدستورية يجب أن يقوم على التسوية والتعهد البناء (...) للحصول على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري".

ورحب دي ميستورا ب"المساهمة المشتركة المهمة" للوزراء.

من جهته اعلن دي ميستورا (71 عاما) أن خلفه النروجي غيرد بيدرسون سيتولى مهامه في السابع من كانون الثاني/يناير.

في مقال كتبت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للنظام "أيام ويغادر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا منصبه غير مأسوف عليه".

وأضافت "يرحل وفي قلبه حسرة أنه لم يتمكن من تدمير سوريا الدولة ولم ينجح في فرض أجندة الغرب على السوريين. يرحل وهو لم يتمكن من تعيين من كان يريدهم في اللجنة الدستورية".

وبعد انتقاده لعجزه في إيجاد حل للنزاع السوري المستمر منذ سبع سنوات يبدو أن دي ميستورا حاول الدفاع عن أدائه خلال مؤتمر صحافي.

وأوضح أن "شخصا" لم يكشف اسمه اتصل به مؤخرا ليشكره على إنقاذ مئات آلاف الأرواح في سوريا بفضل جهوده الدبلوماسية.

وقال دي ميستورا أمام الصحافيين ذاكرا هذه المحادثة "لقد نظمتم مع فريقكم اجتماعات جديدة ولقاءات تمهيدية ومفاوضات واتفاقات لوقف اطلاق النار لم تصمد ثم صمدت وفشلت مجددا (...) وبدلا من مقتل 540 ألف شخص كان عدد القتلى وصل إلى 1,3 مليون".

وحصيلة الضحايا التي أوردها دي ميستورا تشمل مقاتلي المعارضة والعسكريين السوريين.

ويقدر المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن عدد قتلى النزاع ب360 ألفا غالبيتهم من المدنيين.

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