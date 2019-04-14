هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 12:43 ص

صورة مركّبة تضمّ ثلاث صور غير مؤرّخة وزّعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف في 14 نيسان/أبريل 2019 تظهر فيها الممرضة النيوزيلندية لوزير أكافي والسائقان السوريان علاء رجب (يسار) ونبيل بقدونس، وهم ثلاثة موظفين في اللجنة مخطوفون في سوريا منذ 2013.

نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين أسماء موظفيها الثلاثة الذين خطفوا في سوريا في 2013، وهم ممرّضة نيوزيلندية وسائقان سوريان، مناشدة من يعرف عن مصيرهم شيئاً إبلاغها.

وقالت اللجنة في بيان بالعربية نشرته على موقعها الإلكتروني إنّها "توجّه نداءً عاماً التماساً لمعلومات عن ثلاثة من موظفيها اختطفوا في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات".

وأضاف البيان أنّ "لويزا أكافي هي مواطنة نيوزيلندية تعمل ممرّضة، وهي ذات خبرة وتتحلّى بالتفاني والمثابرة، إذ اضطلعت بـ 17 مهمة ميدانية مع اللجنة الدولية والصليب الأحمر النيوزيلندي".

أمّا بالنسبة إلى المختطفين الباقيين فيدعيان "علاء رجب ونبيل بقدونس، وهما مواطنان سوريان كانا يعملان سائقين باللجنة الدولية ويضطلعان بإيصال المساعدات الإنسانية في البلد"، بحسب البيان الذي أشار إلى أنّهما متزوجان ولديهما أولاد.

ولفت البيان إلى أنّ الثلاثة اختُطوا "أثناء سفرهم مع إحدى قوافل الصليب الأحمر التي كانت تنقل إمدادات إلى مرافق طبية في إدلب، شمال غربي سوريا، عندما أوقف مسلحون المركبات التي كانت تقلهم في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013".

وأوضحت اللجنة الدولية في بيانها أنّه يومها "اختطف المسلّحون سبعة أشخاص، وأطلقوا سراح أربعة من المختَطَفين في اليوم التالي".

وبحسب البيان فقد علمت اللجنة الدولية منذ البداية أنّ الممرّضة النيوزيلندية رهينة لدى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

وقالت اللجنة إنّها "بذلت جهوداً متكرّرة، خلال السنوات العديدة التي أمضتها لويزا قيد الاحتجاز لدى تنظيم الدولة الإسلامية، من أجل أن تنال حريتها، حتى في ظل استمرار تغير الديناميات في سوريا".

وأضافت أنّ "أحدث المعلومات الموثوق بها التي حصلنا عليها تشير إلى أنّ لويزا كانت على قيد الحياة في أواخر عام 2018".

أمّا بشأن السائقين السوريين فقالت اللجنة الدولية إنّها "لم تتمكن قطّ من معرفة المزيد من المعلومات عن علاء ونبيل، ولا يزال مصيرهما مجهولاً".

ونقل البيان عن دومينيك شتيلهارت، مدير عمليات اللجنة الدولية، مناشدته "كل من لديه معلومات عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة الإدلاء بها".

وأضاف "إذا كان زملاؤنا لا يزالون محتَجَزين، فإنّنا ندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً وبشكل غير مشروط".

ولفتت اللجنة الدولية في بيانها إلى أّنه "بعد سقوط آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، نخشى من تضاعف خطر فقدان أثر لويزا، وإن كنا نأمل أن تتيح هذه الفترة فرصاً جديدة لمعرفة المزيد عن مكان وجودها وسلامتها".

وبحسب شتيلهارت فإنّ اللجنة قررت نشر أسماء موظفيها المخطوفين الآن بقصد "تقدير ما يتعرّضون له من مشقّة ومعاناة" ولكي "يعرف زملاؤنا الثلاثة أنّنا لم نتوقّف عن البحث عنهم يوماً، وأننا لا نزال نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل العثور عليهم".

ونشرت اللجنة صوراً للمخطوفين الثلاثة.

ويعمل لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا حالياً 98 أجنبياً و580 سورياً.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنّ تنظيم الدولة الإسلامية خطف آلاف الأشخاص منذ سيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق في 2014. وإذا كانت الغالبية العظمى من هؤلاء المخطوفين في سوريا هم مواطنون سوريون فإنّ في عدادهم أيضاً قلّة من الأجانب.

وفي 23 آذار/مارس أعلنت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، القضاء التامّ على "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014، بعدما دحرت الجهاديين من آخر جيب كانوا يتحصّنون فيه ببلدة الباغوز في شرق سوريا.

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