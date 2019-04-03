هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 06:25 م

وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء على اصدار مذكرة تخولها الاطلاع على كامل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي، ما يهدد باثارة معركة قانونية تتعلق بالشهادات السرية الواردة في التقرير والتي قد تضر بالرئيس دونالد ترامب.

وبعد عشرة ايام من تبرئة وزير العدل بيل بار لترامب من أي عمل خاطىء في ملخص التقرير الذي نشره، أمهلت اللجنة القضائية بار اياما فقط لتسليمها التقرير الكامل طوعا، مع الوثائق الملحقة به.

وقال رئيس اللجنة الديموقراطي جيري نادلر "سنعمل مع وزير العدل لفترة وجيزة على أمل ان يكشف لنا كامل التقرير والمواد الملحقة به".

واضاف "لكن اذا لم ننجح في ذلك، سنصدر مذكرات بعد مدة قصيرة".

وأبلغ بار الكونغرس الأسبوع الماضي أنه مستعد لتسليم تقرير مولر بحلول منتصف نيسان/أبريل، ولكن مجردا من تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى والاستجوابات والمواد الاستخبارية وأدلة متعلقة بتحقيقات أخرى وأطراف ثالثة.

وقال نادلر، الذي ستترأس لجنته أي اجراء ضد الرئيس، إن اللجنة تملك الحق في الاطلاع على التقرير المكون من 400 صفحة وكل الدلائل المرفقة.

وصوتت اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون بالموافقة على اصدار مذكرة واحدة لتسليمها التقرير الكامل والوثائق الملحقة به، ومذكرات أخرى بصورة منفصلة لاستدعاء خمسة مساعدين سابقين لترامب، بمن فيهم ستيف بانون والمحامي دون ماكغان وكبير موظفي البيت الابيض السابق رينس بريبوس.

وقال نادلر بعد التصويت "اللجنة القضائية تملك الأهلية ويجب ان تطلع على الأدلة".

واضاف "لسنا على استعداد للسماح لوزير العدل المعيّن سياسيا من قبل الرئيس بأن يستبدل حكمه بحكمنا".

ويمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى مواجهة دستورية محورها ما إذا كان لمجلس النواب الحق في المطالبة بمواد هيئة المحلفين الكبرى السرية التي قد تضر بالرئيس.

وكشف وزير العدل في ملخص تقرير مولر الذي نشره في 24 آذار/مارس والمؤلف من 24 صفحة عدم وجود أدلة على تآمر أو تنسيق أي شخص في حملة ترامب مع الحكومة الروسية للتاثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح ترامب.

وأعلن بار أيضا انه بينما لم يتوصل مولر نفسه إلى استنتاج حول ما إذا كان ترامب قد عرقل التحقيق الروسي، فقد خلص تقييمه إلى أن لا أدلة كافية لدعم هذه المزاعم بالعرقلة.

واعتبر ترامب التقرير بعد صدوره بمثابة تبرئة كاملة له.

لكن الديموقراطيين يقولون إنه من الواضح أن لدى مولر سببا للشك في عرقلة ترامب للعدالة، ومن حق الشعب أن يرى الصورة كاملة وليس الاعتماد فقط على حكم بار.

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