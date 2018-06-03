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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 11:59 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 11:59

صورة من الارشيف لبوغدير في المحكمة في بغداد مع طفلها في 19 شباط/فبراير 2018

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الاحد حكما بالسجن المؤبد على الجهادية الفرنسية ميلينا بوغدير بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما اتهم محاموها السلطات الفرنسية بالسعي لمنع عودة مواطنيهم الذين تحولوا الى جهاديين.

وقال قاضي المحكمة الجنائية المركزية المتخصة بقضايا الارهاب "وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة كافية لادانة المجرمة ميلينا بوغدير، بالسجن المؤبد" لعشرين عاما، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته حتى الإعدام.

وحكم على بو غدير (27 عاما) الام لاربعة اطفال،اعيد ثلاثة منهم الى فرنسا ، في شباط/فبراير بالسجن سبعة اشهر بعد إدانتها ب"الدخول الى العراق بطريقة غير شرعية".

واصدرت المحكمة ذاتها في 22 أيار/مايو ، حكما بالإعدام شنقا بحق طارق جدعون، الجهادي البلجيكي الذي عرف باسم "أباعود الجديد"، نسبة إلى مواطنه عبد الحميد أباعود، أحد منفذي اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 في فرنسا التي خلفت 130 قتيلا.

وبو غدير ثاني فرنسية يحكم عليها بالسجن المؤبد في العراق، بعد اقل من شهرين على صدور حكم مماثل بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو (29 عاما) التي دينت بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية.

وحضرت بو غدير جلسة اليوم، مرتدية اللباس الشرعي وحجابا اسود وهي تحمل طفلتها على ذراعها.

ودافعت بوغدير باللغة الفرنسية بمساعدة مترجم خلال المحاكمة عن نفسها قائلة "أنا بريئة" مؤكدة انها تعرضت للخداع والاجبار من قبل زوجها الذي هددها باخذ اطفالها في حال عدم الذهاب الى سوريا والعراق.

واضافت "انا ضد أفكار الدولة الاسلامية ولا اؤمن بعقيدتها" ونددت بتصرفات زوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية كذلك.

وذكرت هذه الشابة ان زوجها الذي ارتبطت به قبل خمس سنوات لا تعرف مصيره منذ ان غادر في أحد الايام "لجلب الماء".

وكانت بوغدير اوقفت صيف 2017 في الموصل "عاصمة" التنظيم الجهادي في العراق حينذاك، فيما يعتقد ان زوجها قد لقي حتفه.

-"ضغوط" خارجية-

وبذل محاميها العراقي ناصر الدين عبد الاحد جهودا في لائحة دفاع مطولة مطالبا الافراج عنها واسقاط التهم كونها تعرضت للخداع من قبل زوجها ومن ثم الاكراه للانتقال الى مناطق نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال خلال المرافعة "من الواضح ان ميلينا كانت مختطفة من قبل زوجها وهذا مدون لدى محكمة التحقيق حيث انها تعتبره خاطفا وليس زوجا، كما انها لم تنتم باي شكل من الاشكال وادانت جرائمه".

واضاف "كما انه لا ينطبق عليها تهمة التستر كونها علمت بانتماء زوجها وهي خارج الاراضي الفرنسية ولم يكن لديها اي وسيلة للهرب".

بدورها، اكدت ميلينا انها فكرت في الهرب وقامت بالاتصال بعائلتها من اجل المساعدة لكن مع اطفالها الاربعة في ظل حكم الدولة الاسلامية كان الامر مستحيلا.

وبعد انتهاء مرافعة المحامي العراقي طلب المحامون الفرنسيون الثلاثة الذين وصلوا من باريس الى بغداد للدفاع عنها، تقديم بعض الاسئلة الى ميلينا كجزء من المرافعة.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس ان ثلاثة من الاسئلة التي وجهها المحامون لم تصب في صالحها.

واوضح ان "المحامين سألوها حول عملها في الشرطة الاسلامية، وسبب ابتسامتها باحد الصور في منزلها في مدينة الموصل، وما اذا كانت تعرف انها مطلوبة للقضاء الفرنسي".

وقال المصدر لفرانس برس ان "المحكمة لم تكن تعرف انها عملت في الشرطة الاسلامية وميلينا لم تقر بذلك باي مرحلة من مراحل التحقيق، وكذلك لم تكن تعرف انها مطلوبة للقضاء الفرنسي لان القاضي سألها ونفت ذلك".

وكانت المحكمة قد اصدرت في 17 نيسان/أبريل حكما بالمؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية، خلال محاكمة في بغداد ادعت خلالها بأن زوجها خدعها.

لكن من خلال استجواب بو غدير حول اسباب وتفاصيل دخولها الى سوريا والعراق ، قال رئيس المحكمة اليوم ان "الأدلة التي تم الحصول عليها كافية للحكم عليها بالسجن مدى الحياة".

وقال وليام بوردون المحامي الفرنسي لبوغدير الموجود في بغداد ان "هناك تساؤلات كبيرة بشأن الضغوط التي مارستها فرنسا لاجراء محاكمة جديدة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صرح الخميس ان بوغدير "ارهابية من داعش قاتلت ضد العراق" لذلك يجب ان تحاكم في هذا البلد.

وتطالب عائلة بوغدير ومحاموها باعادتها الى فرنسا حيث "ذكر قاض للتحقيق في مذكرة توقيف انه يرغب في مقابلتها في مكتبه"، وفقا لاحد المحامين.

وفي فرنسا، ذكر مصدر قضائي ان مذكرة بحث صدرت بحق بوغدير في اطار تحقيق قضائي فتح في باريس في 02 آب/اغسطس 2016 بتهمة "المشاركة في عصابة ارهابية اجرامية".

وقال بوردون ان هناك "تناقضا غير مسبوق بين السلطة السياسية الفرنسية والقضاء"، مشيرا الى انه وجه رسالة الى لودريان مع زميليه مارتان براديل وفنسنت برينغارت.

وفي الرسالة التي اطلعت عليها فرانس برس، يدين المحامون الثلاثة وجود "رغبة في عدم عودة موكلتهم باي ثمن وخلافا للمبادىء الاساسية"، معتبرين انه "تدخل غير مسبوق".

وهناك عدد محدود من الفرنسيين، المشتبه بانضمامهم الى تنظيم الدولة الاسلامية، محتجزون حاليا في العراق وسوريا مع عشرات من القاصرين، حسبما ذكرت مصادر مسؤولة.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 300 من الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم من نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب