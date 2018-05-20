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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 09:06 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:06

متظاهرون فلسطينيون ومن عرب اسرائيل يرفعون اعلاما فلسطينية دعما لحق العودة في الذكرى 70 لقيام دولة اسرائيل خلال تظاهرة بالقرب من حيفا في شمال اسرائيل في 19 نيسان/ابريل 2018.

تظاهر المئات من عرب اسرائيل في حيفا (شمال) مساء الاحد احتجاجا على "الحرب على قطاع غزة" حيث قتل الاثنين اكثر من 60 فلسطينيا برصاص القوات الاسرائيلية، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون "يسقط الاحتلال" و"اوقفوا الفاشية" منددين ايضا بالقمع الذي مارسته الشرطة الاسرائيلية ضد متظاهرين في المدينة نفسها الجمعة حين اعتقلت 19 متظاهرا كانوا يعبرون عن تضامنهم مع قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون اربعة أحرف ضخمة باللون الاحمر تمثل اسم "غزة" وأطلقوا هتافات ضد "الحرب على قطاع غزة" وهتافات اخرى تؤكد ان "اليهود والعرب ليسوا أعداء".

وكان جنود اسرائيليون قتلوا الاثنين 62 فلسطينيا واصابوا نحو 2500 اخرين بجروح على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل خلال تظاهرات فلسطينية احتجاجا على نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.

واثار سقوط العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول الى استدعاء سفراء اسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها.

والجمعة فرقت الشرطة الاسرائيلية بالقوة في حيفا تظاهرة تضامنية مع غزة واعتقلت 19 متظاهرا كانوا لا يزالون حتى مساء الاحد معتقلين.

ومن بين المعتقلين جعفر فرح مدير مركز "مساواة"، المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق العرب الاسرائيليين، والذي اصيب في ساقه اثناء اعتقاله مما استدعى نقله الى المستشفى، بحسب عائلته.

وبحسب النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي ايمن عودة فان فرح اصيب بكسر في ساقه بسبب عنف الشرطة، وهو ما نفته الاخيرة مؤكدة على لسان متحدث باسمها ان اصابته "لا علاقة لها باعتقاله".

ويقدر عدد العرب الاسرائيليين بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل وهم يشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب