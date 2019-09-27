هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 12:08 ص

مغاربة يتظاهرون بالدار البيضاء في 27 أيلول/سبتمبر 2019 من أجل المناخ

تجمّع مئات المغاربة الجمعة في الدّار البيضاء والرباط بهدف دعوة القادة السياسيّين في العالم إلى التحرّك في مواجهة حال الطوارئ المناخيّة.

وهتف مئات الأشخاص ومعظمهم من الشباب تجمّعوا على الكورنيش البحري في العاصمة الاقتصاديّة تحت أشعّة الشمس "نحن بحاجة إلى حلول"، "كوكبنا في خطر"، "فلنُنقِذه من أجل أولادنا".

في الرباط، تجمّع المئات أيضًا أمام البرلمان في وسط العاصمة، للمشاركة في "الإضراب من أجل المناخ" وهو حملة يتمّ تنظيمها في كلّ أنحاء العالم.

وكُتب على اللافتات "طاقة متجدّدة مئة بالمئة، أمرٌ ممكن"، و"كوكبنا، حقوقنا".

وقال حمزة أودغيري (40 عامًا) وهو عضو في جمعية بيئية محلّيّة "من المهمّ أن نتّحد، من أجل حضّ الحكومات في العالم أجمع على التحرّك في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري".

ويحذّر العلماء من أنّ الوقت بدأ ينفد أمام قادة العالم ليضعوا حدّاً للاحتباس الحراري الذي يعدّ السبب وراء تزايد الكوارث البيئيّة.

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