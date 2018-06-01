المئات يتظاهرون في تركيا احياء لذكرى احتجاجات 2013
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مئات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب اردوغان يشاركون في 31 ايار/مايو 2018 في مسيرة سنوية احياءً لذكرى احتجاجات العام 2013.(afp_tickers)
خرج مئات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مسيرة الخميس في وسط اسطنبول احياء للذكرى السنوية الخامسة للاحتجاجات التي شكلت عام 2013 تحديا خطيرا لسلطته.
وبدأت تلك الاحتجاجات في نهاية ايار/مايو 2013 تنديدا ببناء مركز تسوق في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في وسط اسطنبول، وتحولت لاحقا الى حركة احتجاج في كل انحاء البلاد ضد اردوغان الذي كان انذاك رئيسا للوزراء.
وافاد مراسلو وكالة فرانس برس بان المتظاهرين الذين خرجوا الخميس كانوا تحت مراقبة عدد كبير من عناصر شرطة مكافحة الشغب. وتوجه المتظاهرون الى ميدان تقسيم حاملين لافتات كتبوا عليها "الظلام سيتلاشى، غيزي ستبقى".
وكُتب على لافتة اخرى "نحن محتجو غيزي. هم (الحكومة) يوشكون على الرحيل"، وحمل بعض المتظاهرين صورا لثمانية اشخاص قُتلوا خلال اعمال عنف في نهاية حزيران/يونيو 2013.
ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول الى حديقة غيزي بسبب طوق فرضته الشرطة، لكن لم تُسجل اي اشتباكات واسعة النطاق بين الطرفين.
وتستعد تركيا في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو لانتخابات رئاسية وتشريعية، وقد ترشح اردوغان لولاية رئاسية جديدة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب