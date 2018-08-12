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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 09:04 ص 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:04

يصوت الماليون الأحد من دون حماسة لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط اجراءات أمنية مشددة، وذلك بسبب اعتقاد كثيرين أن النتيجة محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا.

وسيتولى الفائز منصبه في ايلول/سبتمبر وتنتظره مهمة احياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 مع المتمردين السابقين من الطوارق.

ورغم الامطار في مناطق عدة، بدأت مكاتب الاقتراع تفتح ابوابها كما هو مقرر في الثامنة صباحا بالتوقيتين المحلي والعالمي على ان تغلق في الساعة 18,00. ويتوقع صدور النتائج خلال اربعة او خمسة ايام.

وخلال الدورة الاولى في 29 تموز/يوليو ظلت نحو ثلاثة في المئة من المكاتب مغلقة بسبب اعمال عنف منعت نحو 250 الف مالي من الادلاء باصواتهم وخصوصا في وسط البلاد وشمالها.

وهذه المرة، تمت تعبئة 36 الف جندي لتأمين العملية بمساعدة جنود بعثة الامم المتحدة وقوات فرنسية في عملية برخان ومجموعات مسلحة وقعت اتفاق السلام في شمال البلاد.

ولم تجر العملية الانتخابية في قرية كينامي على بعد 120 كلم من تمبكتو (شمال) حيث قال احد السكان لفرانس برس ان "مسلحين جاؤوا واستولوا على كل اللوازم الانتخابية واحرقوها قبل ان يغادروا".

- تبادل اتهامات -

وفي باماكو، تبادل الرئيس المرشح ومنافسه المعارض الاتهامات حول تزوير انتخابي.

وأكد معسكر سومايلا سيسيه ليل السبت انه تم توزيع بطاقات اقتراع منذ ايام عدة في انحاء البلاد لتسهيل اعادة انتخاب كيتا.

وعرض مدير حملة سيسيه أمام الصحافيين دفترا من خمسين بطاقة اقتراع تحمل صور كيتا.

ورد ابراهيم ابو بكر كيتا الاحد بعدما ادلى بصوته "نعلم بانهم يحاولون اتهامنا باننا نمارس منطق التزوير. كيف نزور ونحن نحظى بتقدير الشعب؟ لماذا محاولة التزوير؟".

وتمكن مراقبو الاتحاد الاوروبي، اول جهة دولية مانحة لمالي، من الانتشار في غاو (شمال) ولكن ليس في تمبكتو وكيدال (شمال) ولا في موبتي (وسط).

امنيا، تصاعد التوتر السبت مع اعتقال ثلاثة افراد في مجموعة وصفت بانها "ارهابية" فيما كانت "تخطط لشن هجمات محددة الهدف في باماكو نهاية هذا الاسبوع".

ولم يتم كشف هذه الاهداف، لكن البلاد شهدت في الاعوام الاخيرة اعتداءات جهادية عدة على امكنة يرتادها غربيون او ضد القوات العسكرية، اضافة الى عمليات خطف اجانب ومواجهات طائفية.

- "تصحيح الاخطاء" -

ويجري الاقتراع الحاسم لمستقبل منطقة الساحل وسط لامبالاة نسبية للسكان الذي تعبوا بعد أكثر من ست سنوات من أعمال العنف الجهادية والاتنية ويعيش حوالى نصفهم تحت عتبة الفقر رغم أن الاقتصاد سجل نموا تجاوز خمسة بالمئة منذ سنوات.

وقال الناخب المتقاعد من الوظيفة العامة حج عليو سو الذي صوت في مدرسة بوسط العاصمة حيث لم يتجاوز عدد الناخبين اصابع اليد "نأمل بان يكون اداء الرئيس الجديد افضل، بان يصحح الاخطاء".

وفي الدورة الأولى، حصل كيتا (73 عاما) على 41,7 بالمئة من الأصوات في حين نال خصمه وزير المالية السابق سيسيه (68 عاما) 17,78 بالمئة.

وقال المحلل أبو بكر تراوري إن "النتيجة تبدو محسومة وبفارق كبير".

ولم ينجح سيسيه في جمع المعارضة بين دورتي الانتخابات. ويبدو أن "التعبئة الواسعة" التي دعا إليها لن تتحقق إذ إن المشاركة لم تتجاوز ال42,70 بالمئة في الدورة الأولى.

ولن تجلب هذه الانتخابات أي جديد على ما يبدو. فالمرشحان ناضلا في حزب واحد ابان تسعينات القرن الماضي ثم شاركا في الحكومات نفسها. وقد تنافسا في الانتخابات الرئاسية في 2013 وفاز فيها كيتا بأكثر من 77 بالمئة من الأصوات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب