هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 05:26 م

وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي بين مسؤولين خلال مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين حول مستقبل سوريا في بروكسل في 14 اذار/مارس 2019

بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين الذين عقد الخميس في بروكسل، سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية التي شاركت في ترؤس المؤتمر مع الامم المتحدة.

واعلن المفوض الاوروبي خريستوس ستيليانيدس في ختام المؤتمر أن "اجمالي التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار"، علما بأن الامم المتحدة كانت قدرت الحاجات للعام 2019 بتسعة مليارات دولار.

وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة مارك لوكوك "نحن مسرورون في ما يخص الامم المتحدة. شكرا لسخائكم".

لكنه ذكر بأن "المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الازمة السورية".

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