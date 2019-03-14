بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين الذين عقد الخميس في بروكسل، سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية التي شاركت في ترؤس المؤتمر مع الامم المتحدة.
واعلن المفوض الاوروبي خريستوس ستيليانيدس في ختام المؤتمر أن "اجمالي التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار"، علما بأن الامم المتحدة كانت قدرت الحاجات للعام 2019 بتسعة مليارات دولار.
وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة مارك لوكوك "نحن مسرورون في ما يخص الامم المتحدة. شكرا لسخائكم".
لكنه ذكر بأن "المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الازمة السورية".