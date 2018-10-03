المانيا تؤكد أنها تشارك الولايات المتحدة أهدافها بشأن إيران
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وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ونظيره الاميركي مايك بومبيو(afp_tickers)
أبلغت ألمانيا الولايات المتحدة الاربعاء بأنها تشاركها أهدافها بشأن إيران رغم مساعي الاوروبيين لانقاذ الاتفاق النووي مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
والتقى وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في واشنطن نظيره الاميركي مايك بومبيو الذي أعرب عن غضبه بشأن خطط الاوروبيين إبقاء العلاقات التجارية مع إيران.
وصرح ماس للصحافيين عقب لقائه بومبيو "في النهاية نحن نسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها بالنسبة لإيران .. ولكن لنا طرق مختلفة نريد اتباعها".
وقال ماس أن برلين تشارك واشنطن مخاوفها من برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وتعتقد أن على طهران الانسحاب من سوريا.
إلا أنه اوضح أن إنهاء الاتفاق النووي المبرم في 2015 سيقود إيران إلى السعي إلى امتلاك برنامج نووي له أغراض عسكرية.
وقال "سيؤدي ذلك الى خطر نزاع عسكري في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا توصلت إلى ذلك الاتفاق مع طهران في تموز/يوليو 2015.
ويقول مفتشو الامم المتحدة أن إيران ملتزمة الاتفاق الذي ينص على خفضها نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
وفي ايار/مايو الماضي انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق وتوعد باستهداف إيران بقوة وتحجيم دورها في المنطقة.
والشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على إنشاء كيان قانوني تستطيع الشركات من خلاله الاستمرار في التجارة من ايران وتجنب العقوبات الأميركية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب