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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 06:16 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 18:16

وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ونظيره الاميركي مايك بومبيو (afp_tickers)