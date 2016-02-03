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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2016 03:14 م 03 فبراير 2016 - آخر تحديث - 15:14

مهاجرون عبروا الحدود النمسوية-الالمانية ويسيرون قرب بلدة فيغشيد جنوب المانيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (afp_tickers)