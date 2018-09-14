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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 10:48 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:48

أطفال نازحون سوريون يلعبون في مخيم "الامل" قرب معبر باب الهوى على الحدود التركية في 13 ايلول/سبتمبر 2018

أعلن وزير خارجية المانيا هايكو ماس، قبل استقباله الجمعة نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن المانيا على استعداد "للمساهمة في اعادة اعمار" سوريا اذا تم التوصل الى "حل سياسي" يؤدي الى "انتخابات حرة" في هذا البلد.

وكتب الوزير الالماني في سلسلة تغريدات قبل اجتماعه بنظيره الروسي ببرلين "من مصلحتنا أن تصبح سوريا بلدا مستقرا. وعلينا لذلك ان نعيد إعماره. ولدينا دور مهم نقوم به في هذا الصدد".

وهذه التصريحات رد على طلب عبر عنه الرئيس الروسي فلادمير بوتين اثناء زيارة لالمانيا حين دعا الاتحاد الاوروبي الى المشاركة ماليا في اعادة اعمار سوريا لاتاحة عودة ملايين اللاجئين السوريين.

واستقبلت المانيا لوحدها عدة مئات آلاف السوريين منذ 2015 في أوج أزمة الهجرة التي أثرت على تناغم مواقف دول الاتحاد الاوروبي وأضعفت سياسيا المستشارة انغيلا ميركل.

وقال بوتين حينها إن وجود هؤلاء اللاجئين "يشكل على الارجح عبئا ضخما على أوروبا (..) ولذلك لا بد من بذل كل الجهود من أجل عودة هؤلاء الناس الى ديارهم" ما يعني عمليا برأيه إعادة الخدمات الاساسية مثل التزويد بالماء أو البنى التحتية الطبية.

واضاف وزير الخارجية الالماني "ندرك حجم الرهان في سوريا. والامر يتعلق بتفادي الاسوأ أي حصول كارثة انسانية جديدة" مضيفا "ساقول لزميلي الروسي لافروف اليوم (الجمعة) اننا نأمل الا يكون هناك هجوم واسع النطاق في ادلب" شمال غرب سوريا.

ويمكن ان يؤدي هجوم كبير على محافظة ادلب السورية المحاذية لتركيا الى تدفق جديد للاجئين.

ويعيش في ادلب وجيوب للمعارضة المسلحة قربها نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين من مناطق سورية اخرى، بحسب الامم المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب