هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 10:40 ص

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ونظيره الألماني فرانك-والتر شتاينماير خلال لقاء مع تلامذة في برلين، 28 كانون الثاني/يناير 2020

أعرب الرئيسان الألماني والإسرائيلي خلال مشاركتهما في ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز الأربعاء، عن قلقهما حيال ظهور "هواجس" معاداة السامية مجددا في أوروبا.

وقال الرئيس الألماني فرانك-والتر شتاينماير في كلمة ألقاها أمام النواب الألمان في البوندستاغ، "اعتقدنا أنّ الهواجس القديمة ستزول مع الوقت. لكن لا، فأرواح الماضي الشريرة باتت تظهر تحت أشكال جديدة".

وحذر من أنّ "أوروبا اليوم تعود إليها هواجس الماضي".وبعد إحياء الذكرى في متحف ياد فاشيم في إسرائيل ثم في معسكر أوشفيتز-بيركينو بحضور العديد من المسؤولين، ألقى الرئيسان كلمتين أمام نواب البرلمان الألماني وحكومة المستشارة انغيلا ميركل.

وأعلن الرئيس الألماني، صاحب المنصب الفخري ولكن تجد مداخلاته صدى في ألمانيا، "أرغب في ان اقول بثقة، خاصة أمام ضيفنا الإسرائيلي: + نحن الألمان فهمنا+".

-"سم"-

وتابع شتاينماير بحضور نواب ينتمون إلى حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، "ولكن كيف نقول ذلك في وقت تنتشر فيه الكراهية والجلبة، وأن سم القومية يتسرب مجددا في النقاشات، حتى هنا".

وبرز هذا الحزب بشكل كبير في الأعوام الأخيرة في المشهد السياسي المحلي، ويسعى عدد من مسؤوليه علنا لوضع حد لثقافة التوبة الألمانية تجاه جرائم الرايخ الثالث.

وضمّن الرئيس الألماني كلمته أمثلة وقعت حديثا في ألمانيا، بدءا من الاعتداء على كنيس مدينة هاله خلال مناسبة يوم الغفران لدى اليهود، مرورا بتهديدات القتل التي تلقاها النائب الألماني الوحيد غير الأبيض كارامبا ديابي، وصولا إلى الشتائم والبصق التي يتلقاها يهود يرتدون القلنصوة في الشارع.

وقال شتاينماير إنّ "ما يقلقني هو أننا نفهم الماضي أكثر من الحاضر".بدوره، عرض نظيره الإسرائيلي، وهو ثاني رئيس يلقي كلمة في البوندستاغ في ذكرى تكريم ضحايا النازية بعد شمعون بيريز في 2010، استنتاجاً ينذر بالخطر.

وبرغم قوله انه لا يرى في الوقت الحالي خطرا لناحية تكرار الإبادة التي تعرض لها اليهود على يد النازيين، فإنّ ريفلين حث على التصدي لنهج "معاداة السامية الجديد" القائم على خطابات "النقاء العرقي" و"القومية".

-مغادرة "واسعة النطاق" لليهود؟-

وتشهد ألمانيا، كما دول أوروبية أخرى، زيادة في الاعتداءات العنصرية والمعادية للسامية.

وبحسب إحصاءات الشرطة، فقد ارتفعت الاعتداءات في 2018 بنسبة 20% مقارنة مع 2017. وتقف نزعة "النازية الجديدة" خلف عدد مهم من تلك الاعتداءات.

وفي ظل الاحتفال الإثنين بذكرى تحرير المعسكرات، رفع العلم الإسرائيلي على مدخنة مصنع مهجور في لايبزيغ، ما ذكّر بمداخن المحارق.

ويثير تصاعد الأفعال المعادية للسامية خشية الحكومة من تسجيل مغادرة "واسعة النطاق" ليهود ألمانيا.

وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأحد من أنّ نصف اليهود يعتزمون مغادرة ألمانيا، موضحا أن الشتائم والاعتداءات المعادية للسامية تتكرر بشكل يومي في ألمانيا.

وسيمثل هذا الملف أولوية لألمانيا التي ستتولى في تموز/يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ورئاسة المجلس الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعوّل حكومة المستشارة أنغيلا ميركل أيضا على اتخاذ إجراءات تعاقب على معاداة السامية بشكل أقسى، وإجبار وسائل التواصل الاجتماعي على تنبيه الشرطة من رسائل تهدد بالقتل أو تأمين حماية أكبر لمسؤولين مهددين.

وأقرّ الإجراء الأخير بعد مقتل المسؤول المحلي المؤيد للمهاجرين والتر لوبكه في حزيران/يونيو، في عملية ينتمي منفذها المشتبه به إلى النازية الجديدة. وتلقى عدة مسؤولين آخرين تهديدات مماثلة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك