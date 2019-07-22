هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 01:17 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد توجه الى كابول ومن ثم قطر لاستئناف المفاوضات مع طالبان بهدف التوصل الى اتفاق ينهي نحو 18 عاما من التدخل العسكري الأميركي.

وقالت الخارجية في بيان إن خليل زاد غادر واشنطن الاثنين في مهمة تستمر حتى الأول من آب/أغسطس في اطار الجهود المبذولة للتمهيد ل"عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان".

وأضاف البيان أن خليل زاد سيناقش في كابول "الخطوات التالية في عملية السلام، بما في ذلك تحديد فريق تفاوض وطني يمكنه المشاركة في المفاوضات الداخلية بين الأفغان".

وتشكيل مثل هذا الفريق يعد قضية شائكة، اذ ان طالبان ترفض التفاوض مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وأشارت الخارجية الى أن خليل زاد سيسافر بعد ذلك إلى الدوحة حيث "سيستأنف المحادثات مع طالبان".

وتأمل واشنطن في ابرام اتفاق سياسي مع طالبان قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة أواخر ايلول/سبتمبر.

ويمكن لأي تقدم يتم تحقيقه أن يمهد الطريق لسحب القوات الدولية المنتشرة في أفغانستان منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر قبل نحو 18 عاما، والتي قادت الولايات المتحدة إلى شن هجوم كبير للاطاحة بحكومة طالبان.

وأجرى المبعوث الأميركي جولات عدة من المباحثات مع طالبان العام الماضي، كان آخرها في 9 تموز/يوليو في الدوحة.

كما أجرت طالبان في وقت سابق محادثات مع مسؤولين أفغان في العاصمة القطرية، وتعهد الطرفان بتقديم "خارطة طريق للسلام" في أفغانستان.

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