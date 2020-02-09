هذا المحتوى تم نشره يوم 09 فبراير, 2020 05:14 م

المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية احسان الله احسان (يسار) وعدنان رشيد العضو في الحركة في شابتوي في جنوب وزيرستان في 2013

فر عضو بارز في حركة طالبان الباكستانية من الاحتجاز بعد أكثر من عامين من استسلامه للسلطات الباكستانية، بحسب ما أفاد مسؤول أمني بارز الاحد.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن بث احسان الله احسان، المتحدث السابق باسم حركة طالبان باكستان، رسالة صوتية قال فيها انه فر من الاحتجاز وهو الآن في تركيا.

وصرح مسؤول أمني بارز لوكالة فرانس برس ان احسان كان "من أهم من أسهموا في التعرف على المسلحين وتعقبهم".

ولم يتمكن المصدر من تأكيد المزاعم بأن احسان في تركيا او تقديم تفاصيل عن فراره.

واشتهر احسان بإطلاق مزاعم مخيفة عقب هجمات الحركة، وارتبط بأكثر الهجمات دموية في البلاد بما فيها تفجير في حديقة في لاهور في عيد الفصح في 2016، واستهداف الناشطة في مجال التعليم والحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي.

وكان احسان استسلم للسلطات في 2017 وبعد ذلك اجرى مقابلات للتلفزيون الباكستاني، ما أغضب العديدين في البلاد الذين يعتقدون ان السلطات تتهاون معه بعد سنوات من مشاركته في تزعم التمرد الدامي لحركة طالبان.

غير أن مسؤولي الأمن الباكستانيين أكدوا أنه قدم معلومات استخبارية قيمة في الحرب ضد المتشددين.

وتواجه باكستان تمرداً إسلامياً منذ أكثر من عقد، اسفر عن مقتل آلاف من المدنيين وأفراد الأمن في هجمات متطرفة.

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