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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 04:52 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:52

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع لحكومته في 12 آب/اغسطس 2018 في القدس

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أنه سيأخذ اجازة "لتبرئة ساحته" بعد سلسلة من الاتهامات بالتحرش الجنسي.

ويواجه ديفي كيز، المتحدث باسم نتانياهو للاعلام الدولي والذي يظهر في مقابلات تلفزيونية بشكل منتظم، اتهامات في الايام الاخيرة بالتحرش جنسيا بجوليا سالازار، المرشحة لمقعد ولاية نيويورك الاميركية في مجلس الشيوخ.

وقال كيز (34 عاما) في بيان "نظراً للاتهامات الكاذبة والمضللة الموجهة لي، ولكي لا احول الانتباه عن العمل المهم الذي يقوم به رئيس الوزراء، فقد طلبت اخذ اجازة لتبرئة ساحتي".

وأضاف "انا واثق تماما بأن الحقيقة ستظهر".

وعقب اطلاق سالازار اتهامها ضد كيز، قال موقع "ذا تايمز اوف اسرائيل" الاخباري الخميس أن 11 امرأة أخرى وجهن الاتهام لكيز بممارسة تصرف غير لائق.

وتحدثت 10 من هؤلاء النساء الى الموقع شرط عدم الكشف عن هويتهن. إلا أن مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال" شايندي رايس اتهمت كيز علنا.

وكتبت على تويتر "هذا الرجل لا يفهم مطلقا كلمة +لا+".

وأضافت "رغم المرات الكثيرة التي قلت له فيها لا، لم يتوقف عن فرض نفسه علي. وتمكنت من الافلات بسرعة وكانت لحظة قصيرة وغير مريحة ولكنني عرفت عند مغادرتي أنني قابلت احد المعتدين".

وتعود الاتهامات إلى الأيام التي سبقت تولي كيز منصبه في مكتب نتانياهو في 2016، عندما كان في الولايات المتحدة.

وقبل انضمامه إلى مكتب نتانياهو كان كيز المولود في الولايات المتحدة يعمل مديرا تنفيذيا لمنظمة "ادفانسنغ هيومان رايتس"الحقوقية غير الحكومية التي تهدف إلى مساعدة المنشقين من الدول اليت تمارس القمعية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب