هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2020 02:28 م

المتحدثة باسم الرئيس الأميركي ستيفاني غريشام تتابع تصريحا إعلاميا لترامب في ميريلاند في 7 آب/أغسطس 2019

أعلن البيت الأبيض أن ستيفاني غريشام المتحدثة الرئيسية باسم الرئيس الأميركي تنحّت الثلاثاء، وستصبح كبيرة موظفي السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب والمتحدثة باسمها.

وجاء في بيان الرئاسة الأميركية "السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تعلن اليوم أن سيتفاني غريشام ستنضم إلى الجناح الشرقي بصفتها كبيرة موظفين ومتحدّثة باسمها".

ولم تعقد غريشام خلال فترة توليها المنصب أي مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الأميركية حيث يتولى دونالد ترامب شخصيا غالبية الشؤون الإعلامية.

وكانت غريشام البالغة 43 عاما قد تولّت منصب المتحدثة باسم الرئيس الأميركي في حزيران/يونيو من العام الماضي لكنّ إطلالاتها الإعلامية كانت نادرة جدا مقارنة بسلَفيها في المنصب شون سبيسر وسارة ساندرز.

وقالت غريشام إنه سيتم الإعلان "في الأيام المقبلة" عمّن سيتولى المنصب بدلا مني.

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