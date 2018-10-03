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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 12:15 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:15

اطفال نازحون من الحديدة قرب خزان للمياه في احد شوارع مدينة تعز في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2018

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الأربعاء أنهم اطلقوا سراح أثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح كانا محتجزين منذ مقتل والدهما في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للمتمردين أنه تم إطلاق سراح صلاح ومدين علي عبد الله صالح "بموجب قرار عفو" من رئيس المجلس السياسي الأعلى للتمرد مهدي المشاط.

ولم توضح الوكالة سبب حصولهما على عفو من المشاط.

وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي، قُتل علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد أيام من انهيار التحالف معهم.

وقبيل مقتله، عرض الرئيس السابق الذي حكم اليمن لاكثر من ثلاثة عقود "طي الصفحة" مع السعودية مقابل رفع الحصار عن منافذ اليمن والتوصل الى وقف لاطلاق النار.

وقالت مصادر سياسية أنه تم اطلاق سراحهما بعد وساطة من سلطنة عمان التي ترتبط بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع.

وأوضحت المصادر أنهما نقلا إلى مطار صنعاء وسيتوجهان إلى العاصمة الأردنية عمان على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.

وبحسب المصادر ذاتها، فأنه أطلق سراحهما مقابل عدم ممارسة أي نشاط سياسي في المستقبل.

ويقيم أحمد صالح نجل الرئيس السابق الذي عين سفيرا لبلاده في أبوظبي عام 2012، في الإمارات، الشريك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.

وما زال المتمردون الحوثيون يحتجزون أقارب آخرين لصالح، بينهم أبن شقيقه.

ويشهد هذا البلد منذ العام 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب