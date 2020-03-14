هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 02:22 م

طفلة يمنية تنتظر مع أهلها في مطار صنعاء الدولي في 3 شباط/فبراير 2020، لإجلائها على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج الطبي

أعلن المتمردون الحوثيون السبت أنهم قرروا إيقاف الرحلات الجوية التي تصل إلى مطار صنعاء لمدة أسبوعين، في إطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومطار صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014، مغلق منذ 2016 أمام الرحلات الجوية، ويتحكم تحالف عسكري تقوده في السعودية في هذا البلد بالحركة فيه ولا يسمح إلا لطائرات الامم المتحدة ومنظمات انسانية باستخدامه.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء التابعة للمتمردين "أقرت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة (...) الإيقاف المؤقت لجميع رحلات الركاب الواصلة لمطار صنعاء لمدة أسبوعين" اعتبارا من السبت.

ولم تسجل اليمن حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وهناك 3,3 ملايين نازح في اليمن، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

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