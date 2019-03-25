هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 03:05 م

كشك للصحف في بانكوك في 25 آذار/مارس 2019 غداة الانتخابات العامة في تايلاند

رغم تقدم المعارضة يبدو أن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند في موقع جيد للبقاء في السلطة غداة انتخابات تشريعية تخللتها اتهامات عديدة بالغش.

في حديث لفرانس برس دان رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوترا، أبرز المعارضين، انتخابات "مزورة" لبقاء الجيش في سدة الحكم.

والنتائج النهائية للاقتراع الأول منذ انقلاب 2014، ستعرف بحلول 9 أيار/مايو.

لكن المحللين شددوا على الصعوبة التي سيواجهها فريق الحكم المقبل إذ لم يحصل أي حزب على الغالبية وسيضطر إلى التفاوض لتشكل ائتلاف وستكون لعبة التحالفات حاسمة.

ومنذ سنوات تايلاند منقسمة بين جهات مؤيدة لأسرة شيناوترا النافذة ونخبة محافظة تدعم الجيش ضامن الاستقرار وحامي النظام الملكي.

وانتخابات الأحد تمت وفقا لقواعد انتخابية جديدة معقدة فرضها المجلس العسكري.

وبحسب النتائج الأولية بعد فرز 94% من الأصوات حصل حزب بالانغ براشارات على أكثر من 7,6 مليون صوت متصدراً النتائج.

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