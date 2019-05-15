هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 10:29 ص

سودانيون يحتفلون لبل 14-15 أيار/مايو 2019 بعد الإعلان عن التوصل الى اتفاق على فترة انتقالية في البلاد لمدة ثلاث سنوات

يواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان حوارهم الأربعاء سعيا لتحقيق تقدم جديد، بعد الاتفاق ليلا على فترة انتقالية من ثلاث سنوات يتم بعدها تسليم السلطة بشكل كامل الى مسؤولين مدنيين منتخبين.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان ليل الثلاثاء الأربعاء أنّه تمّ الاتّفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، على أن يُتمّم الاتفاق خلال 24 ساعة.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن المفاوضات "تستأنف اليوم في التاسعة مساء ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن النتائج بعد منتصف الليل".

وكان الجيش السوداني قد أطاح بالرئيس البشير في 11 نيسان/أبريل على وقع تظاهرات واحتجاجات شبه يومية كانت قد بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وبعد إطاحة البشير وتولي مجلس عسكري الحكم تحوّلت مطالب المحتجين إلى الدعوة لقيام سلطة مدنية.

وكان عضو المجلس العسكري الفريق ياسر عطا قال في مؤتمر صحافي ليلة الثلاثاء الأربعاء "تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) ثلاث سنوات، تخصّص الأشهر الستة الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد".

وأضاف "نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتّفاق كاملاً سليماً يحقّق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة".

ويفترض أن يستكمل الاتفاق بتشكيل "مجلس السيادة" المؤلف من عسكريين ومدنيين ويتولى الحكم، ومجلس وزراء لإدارة شؤون البلاد.

وأكد القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" مدني عباس مدني خلال المؤتمر الصحافي الليلي التوصل الى اتفاق، مشيرا الى أنّ "مجلس السيادة يتمّ تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وأشادت دولة الامارات باتفاق الطرفين في السودان وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه على موقع تويتر "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للإستبشار".

وأضاف "الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الإستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".

وكانت الامارات والسعودية قدمتا للسودان ثلاثة مليارات دولار بعد عزل البشير كمساعدة للبلد الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة.

- تركيبة المجالس -

وفور الإعلان عن الاتفاق احتفل السودانيون بإطلاق الهتافات والزغاريد. ويلازم الآلاف منهم الشارع منذ السادس من نيسان/أبريل مطالبين بنقل السلطة الى المدنيين.

وقال المتظاهر محمد آدم من ساحة الاعتصام وهو يرتدي الزي السوداني التقليدي وعلى وجهه ابتسامة عريضة "الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري نتفاءل به ويمثل انتصارا للشعب السوداني على فلول النظام السابق".

وقبل الاتفاق، كان المتظاهرون يطالبون بفترة انتقالية من أربع سنوات، بينما كان الجيش يريد تقصيرها الى سنتين.

وأوضح عطا من جهة أخرى أنّ الطرفين اتّفقا على تركيبة برلمان جديد، على أن يتألّف "المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى".

وكان الطرفان اتّفقا الاثنين على هيكلية السلطة المقبلة، على أن تتكوّن من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وتحدّد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين لاحقا.

ولم يعلن عطا كيف ستكون تركيبة مجلس السيادة الذي سيكون السلطة الأعلى خلال الفترة الانتقالية.

لكن خالد عمر يوسف شدّد الاربعاء على أن "الأغلبية في مجلس السيادة يجب أن تكون مدنية".

ويطالب المجلس العسكري بأن تكون ألاكثرية في مجلس السيادة من العسكر.

وقال يوسف إن "كامل الصلاحيات ستكون في يد مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "وزيري الدفاع والداخلية فقط سيمثلان العسكريين وسيكون بقية الوزراء من المدنيين".

وكانت المفاوضات استؤنفت الاثنين. وشهدت العاصمة السودانية أحداثاً دامية مساء ذلك اليوم قتل خلالها ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وأعلن تحالف "قوى الحرية والتغيير" أن الجانبين المتحاورين قررا تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

واتهم المجلس العسكري "عناصر" تحاول عرقلة العملية السياسية بافتعاله.

لكن المحتجين حملوا الجيش المسؤولية. وقال القيادي محمد ناجي الأصمّ "نحمّل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عمّا حصل، لأنه مسؤول عن حماية المتظاهرين".

كذلك حمّلت واشنطن المجلس العسكري مسؤولية مقتل الاشخاص الستة.

وقالت السفارة الأميركية في بيان الثلاثاء "من الواضح أن الهجمات المأسوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الاقل وجرح مئة أو أكثر، كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس".

وعاد الهدوء الى العاصمة الثلاثاء، غير أن العشرات تظاهروا في مدينة أم درمان وأحرقوا الإطارات احتجاجا على أعمال العنف.

وسجلت حوادث وتوترات أيضا الأحد مساء بعد أن اتهم متظاهرون العسكر بإغلاق جسر يؤدي الى مكان الاعتصام، فأقدموا على إغلاق شارع رئيسي في العاصمة.

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