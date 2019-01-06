المحادثات لإنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدما كبيرا (ترامب)

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 04:52 ص

الرئيس الأميركي في حديقة البيت الأبيض في 4 كانون الثاني/يناير 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ المحادثات الهادفة إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدراليّة لم تُحرز تقدمًا كبيرًا السبت لكنّها ستتواصل الأحد.

والتقى نائب الرئيس مايك بنس السبت، زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي.

وكتب ترامب على تويتر "نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتوّ. أطلعوني على اجتماعهم مع شومر وبيلوسي. لم يُحرَز تقدّم كبير اليوم. من المقرّر عقد اجتماع ثان غدًا".

وكان ترامب دافع الجمعة مجدّدًا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكّدًا أنّه مستعدّ لبقاء الإدارات الفدراليّة الأميركيّة مغلقة طيلة عام أو أكثر.

وشدّد ترامب على أنّ بناء جدار حدودي مع المكسيك هو قضيّة "أمن قومي"، منتقدًا تسخيف الأمر.

ويُشكّل "الإغلاق" مادّة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي. ويُحمّل كلّ من الحزبين خصمه مسؤوليّة إغلاق الإدارات الفدراليّة الأميركيّة.

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