هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 10:35 م

زوزانا كابوتوفا تتلقى الورود والتهاني إثر فوزها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مقرّ حملتها الانتخابية في براتيسلافا 30 آذار/مارس 2019.

فازت المحامية الليبرالية زوزانا كابوتوفا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في سلوفاكيا السبت، بحسب نتائج جزئية رسمية نشرها مكتب الإحصاءات بعيد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وكابوتوفا (45 عاماً)، المحامية المعروفة بمحاربة الفساد والتي لا تجربة سياسية لها، حصلت على 58,35% من الأصوات مقابل 41,64% حصل عليها منافسها ماروس سيفكوفيتش، وذلك استناداً إلى نتائج فرز 64% من الأصوات.

وبهذه النتيجة ستصبح هذه المحامية المتخصّصة في قضايا البيئة أول امرأة تتولّى رئاسة البلد العضو في منطقة اليورو.

وكانت كابوتوفا حصلت في الدورة الأولى التي خاضتها تحت شعار "لنقاوم الشرّ"، على حوالى 41% بالمئة من الأصوات مقابل حوالى 19% بالمئة لمنافسها المدعوم من النظام.

والرئيسة الجديدة امرأة مطلّقة وأمّ لولدين ومن وعودها الانتخابية حماية البيئة ودعم المسنّين وتحقيق العدالة للجميع.

والرئيس في سلوفاكيا لا يحكم، لكنّه يصادق على كلّ المعاهدات الدولية ويعيّن كبار القضاة، كما أنّه القائد الأعلى للقوات المسلحة ويملك حق النقض.

وستؤدّي الرئيسة الجديدة اليمين الدستورية في 15 حزيران/يونيو المقبل.

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