هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 09:47 ص

متظاهرون في بارس بمناسبة عيد العمل في الاول من ايار/مايو 2019

ينوي المحتجون من حركة "السترات الصفراء" التظاهر مجددا السبت رغم تراجع مستوى تعبئتهم في نهاية الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد مشاركة العديد منهم في المسيرات النقابية بمناسبة عيد العمال في الأول من ايار/مايو والتي جمعت بين 150 و 300 الف شخص في فرنسا الأربعاء.

وهذه الحركة غير المسبوقة التي تتظاهر كل نهاية أسبوع منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ضد السياسة الاجتماعية والمالية للحكومة، تلاشت على مر الأشهر.

وبلغ عدد المتظاهرين السبت الماضي نحو 23 الف شخص بحسب السلطات، فيما يرفض المحتجون هذا الرقم مؤكدين أن أعدادهم تجاوزت الستين ألفا.

في يوم التعبئة الـ25 هذا، أعلن بضع مئات من الأشخاص فقط على موقع فيسبوك أنهم سيشاركون في المسيرات في جميع أنحاء فرنسا.

في باريس، سمحت الإدارة المحلية بثلاث تظاهرات انطلاقا من الساعة 11,00. وكما في يوم السبت الماضي، يلحظ البرنامج جولة على مقرات وسائل الإعلام في غرب العاصمة.

إلى ذلك، من المتوقع تنظيم "احتلال احتفالي" لمطار رواسي شارل ديغول، شمال باريس، ظهرا للمطالبة ب"وقف بيع" المطار.

وتنظم هذه التجمعات بعد ثلاثة أيام من المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في الأول من ايار/مايو، تخللها دخول العشرات منهم مستشفى بيتييه سالبتيير إثر حالة ذعر.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير الذي تعرض لانتقادات بعد وصفه ما حدث بـ"هجوم" على المستشفى، بأنه كان من الاجدر الا يستخدم هذه المفردة. وسيعقد 31 شخصا احتجزتهم الشرطة بعد هذا الحادث وأفرج عنهم في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا بعد الظهر.

وجددت قيادة شرطة باريس حظر الاحتجاج على جادة الشانزليزيه، وفي محيط يضم مقر الجمعية الوطنية، وقصر الإليزيه، ومنطقة كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لحريق منتصف نيسان/ابريل.

كما دعا محتجون من "السترات الصفراء" إلى التظاهر مجددا عند مستديرات الطرق في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع إقامة "حفلات شواء ضد ماكرون" بمبادرة من النائب من اليسار الراديكالي فرانسوا روفين الذي سيعرض فيلمه "جو فو دو سولاي" (أريد شمسا) حول "السترات الصفراء".

وهناك دعوات للتظاهر في العديد من المدن الكبرى مثل ليون (وسط شرق) وتولوز (جنوب غرب) ومونبلييه (جنوب).

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