هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 12:46 م

طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" عند إقلاعها خلال معرض للطيران في زوكوفسكي (40 كلم عن موسكو) في 18 تموز/يوليو 2017

يرجح المحققون حدوث أخطاء في القيادة لتفسير الهبوط الاضطراري للطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "ايروفلوت" واشتعالها الأحد في موسكو، ما أدى إلى مقتل 41 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وكانت طائرة ال"سوخوي سوبرجيت 100" عادت أدراجها بعد دقائق من إقلاعها من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى مورمانسك (شمال) وقامت بهبوط اضطراري اشتعل خلاله الجزء الخلفي منها.

وكتبت صحيفة "كومرسانت" الثلاثاء نقلا عن مصدر قريب من التحقيق أن "الخطأ الأول الذي ارتكبه الطيارون كان الإقلاع في مقابل العاصفة. وبعد ذلك، وبينما كان الوضع معقدا لكنه بعيد عن أي يكون كارثيا، قاموا بالهبوط بدلا من إحراق الكيروسين".

وأضافت أن الطيارين "حطوا بسرعة هائلة (...) وهذا ما سبب احتكاكا قويا للعجلات مع الاسمنت، ما جعل الطائرة تهتز".

أما صحيفة "ار بي كا" فتوضح نقلا عن مصدر في لجنة التحقيق الروسية أن الطيارين لم يطفئوا المحركات بعد الهبوط. وقال المصدر نفسه أنهم قاموا أيضا بفتح كوة في قمرة القيادة بعد الهبوط، ما أدى إلى تسريع الحريق.

وقتل 41 من ركاب الطائرة البالغ عددهم 78 شخصا، بينما نجا معظم الركاب الذين كانوا في مقاعد مقدمة الطائرة.

وما زال المحققون يحللون الصندوقين الأسودين لكنهم لم يذكروا أي تفاصيل تتعلق بأسباب الحادث.

وأكد الطيار دينيس إيفدوكيموف أن صاعقة ضربت الطائرة ما أدى إلى تعطيل الأجهزة المساعدة للقيادة.

وبثت شبكة التلفزيون الروسية "رين تي في" ما أكدت أنه نص الحوار بين الطيارين وبرج المراقبة، يكشف أن الطيار بقي هادئا عندما طلب الهبوط بشكل اضطراري.

ويقول الطيار في هذا النص "نريد العودة (بسبب) انقطاع اتصالات اللاسلكي". ويضيف أن الطائرة ضربتها صاعقة وأن الأجهزة المساعدة للقيادة لم تعد تعمل وسيكون عليه الهبوط بشكل يدوي.

من جهته، قدم مطار شيريميتييفو تسلسلا مفصلا للوقائع. فقد وصلت أول آلية للإنقاذ عند الساعة 18,32، أي بعد دقيقتين من هبوط الطائرة.

وأكد المطار أن برج المراقبة أطلق الإنذار بعد دقيقة واحدة من الهبوط ويفترض أن تصل فرق الإنقاذ، حسب القواعد المطبقة، بعد ثلاث دقائق إلى المكان.

وأوضح أن الحريق أخمد بعد 18 دقيقة من اندلاعه.

أما قناة "رين تي في"، فقد نشرت نصا للاتصالات التي جرت بين أجهزة الإنقاذ، يكشف أن بعض الارتباك ساد بينها بشأن معرفة ما إذا كان تم إجلاء الركاب.

وأخيرا، أعلن مطار شيريميتييفو في بيان أنه فتح تحقيقا بعد نشر تسجيل فيديو يسمع فيه موظفون وهم يضحكون وهم يتابعون الحادث على شاشات المراقبة.

وأكد المطار أنهم "سيعاقبون بأقسى طريقة ممكنة"، مشددا على أن هؤلاء ليسوا موظفين في المطار أو في "ايروفلوت".

وأكد وزير الصحة الروسي يفغيني ديتريخ الثلاثاء أن وضع الأشخاص العشرة الذين أدخلوا المستشفى بعد الحادث، مستقر.

وال"سوبرجيت 100" هي أول طائرة مدنية روسية صممت في روسيا بعد الحقبة السوفياتية، وتشكل مصدر فخر للبلاد منذ إطلاقها في 2011. لكنها تواجه صعوبة في إقناع زبائن خارج السوق الروسية.

تبم-تم-ام/اا/غد

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