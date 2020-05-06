هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 02:26 م

صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا ليل الأربعاء على اتفاق أبرمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو مع خصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 أيار/مايو، ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.

وتدور تساؤلات حول إمكان تشكيل حكومة تنهي الأزمة السياسية وتضع حدا لأكثر من سنة من التقلّبات المستمرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بعدما أجرت ثلاثة انتخابات فشلت جميعها في أن تفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

ويبدو أن الجواب إيجابي بعد الإعلان الصادر عن المحكمة العليا التي طعن أمامها جزء من المعارضة ومنظمات غير حكومية بقانونية اتفاق غانتس ونتنياهو، وبإمكان تولي الأخير إدارة البلاد على الرغم من اتّهامات الفساد الموجّهة إليه.

وردّت المحكمة العليا بإجماع قضاتها الأحد عشر الطعون بالاتفاق الذي يناقشه الكنيست ليل الأربعاء الخميس.

وجاء في بيان للقضاة "لم نجد أي سبب قانوني يحول دون تشكيل رئيس الوزراء نتانياهو حكومة (...) إلا أنّ ما خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة الاتّهامات الموجّهة لرئيس الوزراء نتانياهو".

ويقضي اتفاق نتانياهو-غانتس ومدّته ثلاث سنوات بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهراً، وعلى طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

- في 13 أيار/مايو -

وفاجأ غانتس حلفاءه والطبقة السياسية في اسرائيل بتوقيع اتفاق مع نتانياهو قبل أسبوعين انتقدته منظمات غير حكومية محلية وطعنت بشرعيته امام المحكمة الإسرائيلية العليا على أساس أن نتانياهو لا يمكنه قيادة الحكومة بسبب الاتهامات الموجهة له.

ويواجه نتانياهو لوائح اتهام بالفساد تتعلق بثلاث قضايا منفصلة، وستبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري.

وخلال يومين من الجلسات التي بُثت مباشرة على القنوات الإسرائيلية الأحد والاثنين، اقترح القضاة الذين وضعوا الكمامات الواقية التزاما بتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، سلسلة من التغييرات على الاتفاقية.

وعلى الفور عمل نتانياهو وغانتس على إعادة صياغة الاتفاق.

وحذر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مما أسماه "نقاشاً ماراثونياً" حول صفقة الحكومة الائتلافية المقترحة وقال في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن مشروع قانون تمرير الاتفاق يواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه.

وليل الأربعاء كانت النقاشات في جلسة البرلمان المؤلف من 120 مقعداً لا تزال مستمرة.

ومن الناحية النظرية يفترض أن يكون نتانياهو حصل بتحالفه مع غانتس على غالبية برلمانية من أكثر من 61 صوتا.

واستبق الرجلان انتهاء المناقشات في الكنيست بإعلانهما أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في 13 أيار/مايو ما سيضع حدا لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.

- حكومة لمواجهة كورونا -

وللخروج من الجمود السياسي ومواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أوقع 235 وفاة من أصل نحو 16 ألف إصابة ورفع نسبة البطالة من 3,4 إلى 27 بالمئة، استجاب زعيم المعارضة السابق غانتس لنداءات المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه نتانياهو على الرغم من اتهامه بالفساد وخيانة الأمانة والرشوة.

لكن في الأيام العشرة الأخيرة أصدر نتانياهو عدة قرارات لتخفيف تدابير الإغلاق ما دفع المعارضة إلى التشكيك في الضرورة الآنية للاتفاق.

وقال رئيس حزب "يش عتيد " يائير لابيد الشريك السياسي السابق لبيني غانتس الذي رفض الانضمام إلى الاتفاق إنه يجب الاهتمام بالذين خسروا عملهم وسيجدون أنفسهم في الشارع "وليس المناصب السياسية".

وتسبب الوباء بإرجاء محاكمة نتانياهو إلى أواخر أيار/مايو. وفي حال احتفظ برئاسة الوزراء سيكون نتانياهو أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يمثل وهو في منصبه أمام المحكمة بقضية فساد.

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