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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 02:21 ص 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 02:21

انصار لولا دا سيلفا خلال تظاهرة امام المحكمة الانتخابية في برازيليا (afp_tickers)