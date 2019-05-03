هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 05:39 م

صحافيون يحملون لافتة تقول "الصحافة ليست جريمة" أمام مقر صحيفة جمهوريت المعارضة في اسطنبول في 24 تموز/يوليو 2017

ردّت المحكمة الدستورية التركية الجمعة طلبي طعن تقدّم بهما صحافيان مخضرمان محكومان بالحبس لارتباطهما بمحاولة الانقلاب في عام 2016، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

ونقلت الوكالة عن المحكمة الدستورية اعتبارها أن حقوق نازلي إيليجاك (74 عاما) وأحمد التان (69 عاما) لم تُنتهك.

وكان قد حُكم على إيليجاك والتان بالحبس مدى الحياة لإدانتهما بالارتباط بحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتّهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية.

وإيليجاك نائبة سابقة وكاتبة مقالات لكبريات الصحف اليومية ولا سيما "حرييت"، أما التان فهو روائي أسس صحيفة "طرف" اليومية المعارضة التي أغلقتها أنقرة.

وقد اتُّهمت إيليجاك والتان بالظهور على قناة مؤيدة لغولن قبيل الانقلاب الفاشل، وقد أشارا حينها إلى قرب إطاحة الحكومة.

وينفي غولن تدبير محاولة الانقلاب.

وقد حكمت المحكمة الدستورية لمصلحة صحافي آخر هو علي بولاج وقد اعتبرت أن حقه في حرية التعبير والأمن الشخصي قد انتُهك.

وتنظر المحكمة في انتهاكات لحقوق الموقوفين بعد محاولة الانقلاب، لكن لا تأثير تلقائيا لقراراتها على الأحكام الجرمية.

والخميس أصدرت المحكمة قرارها بأن حقوق الصحافيين قدري غورسيل ومراد أكسوي قد انتُهكت.

وبحسب مجموعة "بي24" لحرية الصحافة يقبع في السجون التركية 144 صحافيا غالبيتهم أوقفوا خلال حملة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب.

وتحتلّ تركيا المركز 157 من 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لعام 2018.

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