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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 08:46 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:46

المعارض الكونغولي جان-بيار بيمبا يدلي بتصريح للصحافيين في كينشاسا في 2 آب/أغسطس 2018.

أيّدت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديموقراطية مساء الإثنين قرار لجنة الانتخابات رفض قبول ترشيح المعارض جان-بيار بيمبا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 كانون الأول/ديسمبر بسبب إدانته من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "شراء ذمم شهود".

وقال رئيس المحكمة الستورية للصحافيين إن المحكمة وبعد ان استمعت لرأي المدعي العام قررت "تأييد عدم أهليّة جان-بيار بيمبا غومبو بسبب شرائه ذمم شهود عن طريق اللجوء الى الفساد".

وكان بيمبا تقدّم بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدما رفضت لجنة الانتخابات في آب/أغسطس قبلو ترشيحه.

وقدّم بيمبا أوراق ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية إثر عودته إلى كينشاسا مظفّرا في الأول من آب/أغسطس بعدما برّأته غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في حزيران/يونيو من حكم بالسجن لمدة 18 سنة أصدرته بحقه غرفة البداية في المحكمة نفسها بعدما دانته بارتكاب بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولكن غرفة البداية في المحكمة الجنائية الدولية دانت بيمبا في قضية ثانية جانبية تتعلق بـ"شراء ذمم شهود"، في حكم طعن به أيضا أمام غرفة الاستئناف التي ستصدر قرارها في هذه القضية في 17 أيلول/الجاري.

وهذه الإدانة هي التي استندت اليها المحكمة الدستورية لاعتبار بيمبا فاقدا لأهلية الترشح للانتخابات الرئاسية.

والكونغو الديموقراطية هي أكبر بلد في افريقيا جنوب الصحراء إذ تبلغ مساحتها 2,3 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها حوالى ثمانين مليون نسمة.

ولم يعرف هذا البلد الغني بالكوبالت والنحاس والذهب ولكن لا يتجاوز دخل الفرد فيه 1,25 دولار يوميا، أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخه.

وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمناطقية في 23 كانون الأول/ديسمبر. وقد أرجئت مرتين منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 تاريخ انتهاء الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة للرئيس جوزيف كابيلا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب