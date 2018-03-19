محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 08:01 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:01

الصبية الفلسطينية عهد التميمي في صورة لها تعود الى الثالث عشر من شباط/فبراير 2018 وهي امام المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر في الضفة الغربية المحتلة (afp_tickers)