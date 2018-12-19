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المحكمة العليا البرازيلية تعلّق قرارا يسمح بإخلاء سبيل الرئيس السابق لولا دا سيلفا

رئيس البرازيل السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في نيسان/ابريل 2018

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علّق رئيس المحكمة العليا البرازيلية الأربعاء قرارا لقاض آخر في المحكمة يسمح بإخلاء سبيل الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي ينفّذ حكما بالسجن مدة عشر سنوات.

وقال رئيس المحكمة جوزيه أنطونيو دياس توفولي إنه وافق على اعتراض الادعاء العام ضد القرار المبدئي الذي أصدره قبل ساعات قاضي المحكمة ماركو اوريليو ميلو.

وكان ميلو قد قضى بأن جميع السجناء الذين أكدت احكامهم محكمة ثانية وهم غير عنيفين، كما في حالة لولا، يجب اخلاء سبيلهم بناء على طلب محاميهم بينما يتم النظر في الاستئنافات الأخيرة في قضاياهم.

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