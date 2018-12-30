المحكمة العليا الصينية ستنظر في طعون قضايا الملكية الفكرية

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 12:42 م

صيني يعمل داخل محل غير مرخص لآبل في شنغهاي في 15 آب/اغسطس 2018

أعلنت الحكومة الأحد أن المحكمة العليا في الصين ستبدأ للمرة الاولى بإصدار أحكام في قضايا متعلقة بالملكية الفكرية اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، في مسعى لإعطاء أهمية أكبر لمسألة خلافية أساسية في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وتجري الولايات المتحدة وبكين حاليا محادثات للتوصل إلى حل لنزاع تجاري أثار قلقا في الأسواق المالية العالمية. وفرض الطرفان رسوما جمركية متبادلة على سلع تزيد قيمتها على 300 مليار دولار هذا العام، قبل الاتفاق على هدنة لمدة 90 يوما في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وكثيرا ما اشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تراخي تطبيق حقوق الملكة الفكرية في الصين. وشكّل النقل القسري للتكنولوجيا نقطة شائكة كبيرة أخرى للشركات الأجنبية العاملة في الصين.

وقال نائب رئيس القضاة لوو دونغشوان السبت إنه اعتبارا من مطلع 2019 ستبدأ المحكمة العليا بالنظر في طعون متعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية. وهذه القضايا كانت تنظر فيها سابقا محاكم عليا على مستوى المقاطعات.

وقال لوو إن الخطوة "ستمنع تناقض الطلب القانوني وتحسن نوعية وفعالية المحاكمات".

وتدرس الصين عددا من الخطوات لتعزيز الحماية بهدف منع سرقة التكنولوجيا الفكرية. ويشمل ذلك تكنولوجيا غير ملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف.

ويجري تعديل القانون المتعلق ببراءة الاختراع لزيادة قيمة التعويض بما يصل إلى خمس مرات.

وتم تقديم مشروع قانون آخر في اجتماع للمجلس التشريعي، اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، بما يسمح لضحايا سرقة الملكية الفكرية المطالبة بتعويض للخسائر.

وأعلن المجلس التشريعي الصيني أيضا إنه ينظر في قانون جديد يرعى الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يمنع النقل القسري للتكنولوجيا ويمنح الشركات الأجنبية صلاحيات الشركات الصينية نفسها.

ونظرت المحاكم الصينية في ما مجموعه 213,480 قضية متعلقة بالملكية الفكرية منذ 2017، أي بزيادة بنسبة 40 بالمئة عن سنة 2016 وما يوازي ضعفي عدد القضايا التي تم النظر فيها عام 2013، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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