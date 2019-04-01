هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 08:56 م

المعارض خوان غوايدو في كراكاس خلال لقاء طرح خطة إعادة بناء وطني في 28 آذار/مارس 2019

طلبت المحكمة العليا الفنزويلية الإثنين من الجمعية التأسيسية المكوّنة حصراً من أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعطت أعلى سلطة قضائية في البلاد "أمرا بتسليم قرارها هذا إلى رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية من أجل رفع الحصانة البرلمانية" عن غوايدو.

وغوايدو متّهم بعدم الامتثال لقرار يُحظّر مغادرته البلاد. وتحدّى المعارض البالغ من العمر 35 عامًا ذلك الحظر، وأجرى جولة بدأها في أواخر شباط/فبراير واستمرّت حتى أوائل آذار/مارس شملت كلاً من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور.

وتأتي خطوة المحكمة العليا في وقت يتنازع مادورو وغوايدو، منذ بداية العام، على السلطة في هذا البلد النفطي.

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