هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 10:52 ص

مسجد الشيخ زايد في ابوظبي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكماً بالسجن المؤبد بحق تركي متهم بالترويج لجماعتين جهاديتين في سوريا وجمع الأموال لهما، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ويأتي هذا الحكم الذي صدر الاثنين بعد أقل من أسبوعين على إعلان تركيا إلقاءها القبض على رجلين تقول إنهما يتجسسان لصالح الإمارات. وأعلنت النيابة العامة في اسطنبول الاثنين أن أحد المتهمين قد قتل نفسه في زنزانته.

وفي أبوظبي، ثبتت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن المؤبد بحق مواطن تركي يبلغ من العمر 49 عاماً، وعرف عنه فقط بالأحرف الأولى من اسمه "م. ع. أ.".

كما أيدت حكماً بالسجن عشر سنوات بحق عربي بالغ من العمر 37 عاماً وعرفت عنه بأحرف "س. م. ع. ط.".

ورفضت المحكمة العليا بذلك طعوناً في وقت سابق هذا العام بالأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

واتهم التركي بإطلاق حملة "دون الحصول على ترخيص رسمي" على موقع فيسبوك مستخدماً حساباً باسم علي أوزتورك محمد، من أجل "الترويج لأفكار جبهتين إرهابيتين" في سوريا هما جبهة النصرة وأحرار الشام.

وقام أيضاً بـ"جمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات"، وفق وكالة أنباء الإمارات.

أما الآخر فهو متهم بإنشاء أربعة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "بقصد الترويج لتنظيم داعش الإرهابي و لأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه".

وتعتمد الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات سياسية عدم تسامح مطلق تجاه التنظيمات الإسلامية.

وقطعت أبوظبي علاقاتها مع قطر، وتتخذ مسافة مع تركيا التي تتهمها خصوصاً بدعم حركة الإخوان المسلمين.

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