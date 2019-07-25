هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 04:42 م

محطة تابعة لمجموعة بتروبراس البرازيلية في مونتيفيديو في الأوروغواي، 17 تموز/يوليو 2019

أمرت المحكمة العليا البرازيلية الخميس المجموعة النفطية البرازيلية بتروبراس المدرجة في بورصة نيويورك، بتزويد سفينتي شحن إيرانيتين عالقتين منذ بداية حزيران/يونيو في البرازيل، بالوقود بعد رفضها ذلك خشية العقوبات الأميركية.

وحتى الآن لم تنشر تفاصيل عن هذا القرار الذي تبلغته فرانس برس من مصادر قريبة من الملف.

من جهتها أعلنت بتروبراس لفرانس برس أنها لم "تتلق بعد أي بلاغ" رسمي.

والأربعاء هددت إيران البرازيل بتعليق وارداتها من الذرة والسلع الأخرى في حال لم تزود المجموعة السفينتين الراسيتين في ميناء في باراناغوا (جنوب).

وتوجد سفينتا "بافند" و"ترميه" العائدتان إلى الشركة الإيرانية "سابيد شيبينغ" في البرازيل تباعاً منذ 8 و9 حزيران/يونيو.

وبررت المجموعة العامة قرارها في بيان موجّه إلى المستثمرين بأنّ الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين مدرجة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي-اوفاك.

وقالت المجموعة إنّه في حال "تزويدها السفينتين بالوقود، فإنّها ستواجه خطر إدراجها على نفس اللائحة، ما سيرتّب اضراراً فادحةً".

وقرار المحكمة العليا يخدم مجموعة "اليفا كيميكا" المصدرة للمواد الكيميائية التي استأجرت السفينتين ورفعت شكوى.

ووقع الحادث في حين عاد التوتر إلى الخليج مع انسحاب واشنطن في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الإيراني واعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على طهران.

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