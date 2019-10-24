هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 03:51 ص

يصدر قضاة المحكمة العليا في البرازيل الخميس حكمهم بشأن ما إذا كان يمكن إيداع مدان السجن قبل أن يستنفد كل طرق الطعن، وهو أمر ينطبق على الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي سيخرج من السجن شأنه في ذلك شأن الكثير من السجناء إذا قضت المحكمة بعدم قانونية سجنهم.

ويقضي الرئيس السابق (73 عاماً) حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات وعشرة اشهر في سجن مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا الجنوبية منذ نيسان/أبريل 2018، بعد أن أدين بقضايا فساد.

وسيصدر قضاة المحكمة الـ11 الذين ينظرون في هذه القضية منذ الأسبوع الماضي قرارهم الخميس، وعلى ضوئه يمكن إطلاق سراح الرئيس اليساري السابق (2003-2010)، إلى جانب العديد من المعتقلين الآخرين.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك