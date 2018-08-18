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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 04:35 ص 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:35

النائبة العامة السابقة لفنزويلا لويزا أورتيغا خلال جلسة محكمة عليا شكلتها المعارضة في كولومبيا، في بوغوتا في 15 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)