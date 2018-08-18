المحكمة العليا في فنزويلا تسمح للحكومة بطلب تسليمها معارضين لمادورو في الخارج
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النائبة العامة السابقة لفنزويلا لويزا أورتيغا خلال جلسة محكمة عليا شكلتها المعارضة في كولومبيا، في بوغوتا في 15 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
سمحت أعلى هيئة قضائية في فنزويلا للحكومة الجمعة بطلب تسليمها النائبة العامة السابقة لويزا اورتيغا والمدير السابق لشركة النفط الوطنية رافايل راميريز المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو.
وجاء هذا الإجراء بعد قرار مماثل اصدرته المحكمة العليا الخميس القرار لتسليم أحد قادة المعارضة خوليو بورجيس المتهم بالتورط في محاولة الاغتيال التي تحدث عنها الرئيس مادورو مطلع الشهر الجاري.
وأورتيغا وبورجيس لاجئان في كولومبيا. أما راميريز الذي كان يرئس شركة النفط الحكومية التي تتمتع بنفوذ كبير والمعارض الشرس لمادورو، فقد فر إلى اسبانيا.
ودانت المعارضة قرار المحكمة العليا معتبرة أنها أداة يستخدمها مادورو لتعزيز سيطرته على مؤسسات الدولة.
وكان وزير الخارجية الفنزويلي اتهم لويزا أورتيغا مطلع الأسبوع الجاري بأنها "شريكة" في اعتداء الرابع من آب/أغسطس الذي ظهر خلاله مادورو في بث مباشر على التلفزيون خلال عرض عسكري في كراكاس وهو يواجه انفجار طائرتين بدون طيار.
وقال مادورو إن الانفجارين كانا يهدفان إلى اغتياله بينما اتهمته المعارضة بافتعال الحادثة لتعزيز حملة القمع.
ونفت لويزا أورتيغا أي تورط في الحادث. وقالت في تغريدة على تويتر إن "نضالي ضد الطغيان يجري بالأسلحة التي يمنحها لي القانون فقط".
وأضافت "لكن أنتم ونيكولاس مادورو تعرفون جيدا أنني عندما أخطط لشيء ما، فإنني أفعله بشكل جيد"، مشيرة إلى أنه "لو كنت وراء هذه الخطة لكانت البلاد تحتفل الآن بالحرية".
وشاركت أورتيغا في محاكمة رمزية أجرتها محكمة عليا شكلتها المعارضة في المنفى في كولومبيا، أصدرت حكما على مادورو بالسجن 18 عاما بتهمة الفساد الخميس.
أما راميريز فهو متهم باختلاس أموال في قضية "شبكة فساد" أوقف في إطارها تسعون موظفا سابقا في إطار الحملة ضد معارضي مادورو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب