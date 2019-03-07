هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2019 06:34 م

شرطي في مقر محكمة بروكسل في 7 آذار/مارس 2019 قبل صدور الحكم على مهدي نموش

أعلنت رئيسة محكمة الجنايات الخميس أن الجهادي الفرنسي مهدي نموش مذنب في عملية قتل أربعة أشخاص في هجوم "إرهابي" في 24 أيار/مايو 2014 على المتحف اليهودي في بروكسل.

وبعد مداولات ظهر الثلاثاء لهيئة المحلفين ال12 اعتبرت المحكمة ناصر بن درير (30 عاما)، وهو صاحب سوابق من مرسيليا متهم بتزويد نموش بالسلاح، "شريكا" في هذا الهجوم.

ونفى الرجلان هذه التهم وهما عرضة لعقوبة السجن المؤبد. وتحديد العقوبة سيكون موضع مداولات جديدة ستعلن نتائجها الجمعة.

ولن يتم إعلان العقوبات قبل الإثنين حين سيقدّم كل من الادّعاء العام والدفاع وثائق جديدة، ستعقد المحكمة بعدها جلسة مداولات جديدة.

وتلت رئيسة المحكمة لورانس ماسار القرار الذي أشار إلى عدم وجود أدلة كافية وذات مصداقية تدعم فريضة وجود مكيدة وبالتالي وجب استبعاد هذه الفرضية.

وطالب الادعاء العام الذي يعتبر هذا الهجوم المعادي للسامية أول اعتداء يرتكبه في أوروبا مقاتل عاد من سوريا بإدانة نموش وبن درير.

وقال أحد المحامين العامين في 26 شباط/فبراير "إننا مقتنعان كل القناعة أن المتهمين ارتكبا فعلا هذا الهجوم".

وفي حيثياتهم ذكر المحلفون ال12 والقضاة الثلاثة أن نموش عند توقيفه في 30 أيار/مايو 2014 كان يحمل الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

وسترة النيلون التي عثر عليها مع أغراضه الشخصية تطابق تلك التي كان يرتديها مطلق النار "وكانت تحمل آثار حمض ريبي نووي مهدي نموش" وكذلك ""آثار بارود" كما قالت رئيسة المحكمة لدى تلاوة القرار.

ولدى صدور الحكم لم تبد على نموش أي علامات تأثر. وإلى جانبه وقف بن درير ينظر إلى الأرض لدقائق طويلة.

وكان الادعاء جمع "23 دليلا" ضد نموش الذي كان شكله مطابقا للشخص الذي ظهر على كاميرات المراقبة في المتحف خلال الهجوم.

ويعتبر محامو الدفاع عن نموش أن الهجوم ليس اعتداء من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي قاتل موكّلهم في صفوفه بين كانون الثاني/يناير 2013 وشباط/فبراير 2014.

ويقولون إن الهجوم هو "اغتيال استهدف عناصر في الموساد" (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي)،عمل عناصر من الاستخبارات اللبنانية أو الإيرانية على توريط موكلّهم فيه من دون علمه.

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