المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي يهاجم ترامب والجمهوريين

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 02:25 م

شنّ المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي هجوما لاذعا ضد الرئيس الأميركي الإثنين معتبرا أن دونالد ترامب يطلق "الأكاذيب" ويقوّض سيادة القانون، داعيا الجمهوريين إلى التصدّي له.

وقال كومي للصحافيين في بهو مجلس الشيوخ الأميركي إن "سمعة مكتب التحقيقات الفدرالي قد تضررت كثيرا لأن رئيس الولايات المتحدة ومعاونيه واظبوا على إطلاق الأكاذيب بشأنه. في مواجهة تلك الأكاذيب عدد كبير من الاشخاص الطيّبين... يصدّق هذا الهراء".

وقال كومي "على الأشخاص الأكثر اطّلاعا، بمن فيهم الأعضاء الجمهوريون في هذا المجلس، ان يتحلّوا بالشجاعة من أجل التصدي لذلك وقول الحقيقة".

وجاء كلام كومي بعد مجموعة تغريدات أطلقها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي قال فيها إن مكتب التحقيقات الفدرالي تجاوز صلاحياته في التحقيق مع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وكل من كوهين وفلين مدان بجرائم مختلفة وقد قدّما أدلة من شأنها الإضرار بترامب.

وفي ما يتعلّق بكوهين هاجم الرئيس الأميركي الأحد الأف بي آي في تغريدة كتب فيها أن "مكتب التحقيقات الفدرالي ارتكب أمرا لا يمكن تصوّره منذ إطلاق حملة الاضطهاد خلافا للقانون. لقد اقتحم مكتب محام!".

لكن مكتب التحقيقات الفدرالي كان قد استحصل على مذكرة قضائية لتفتيش مكتب كوهين.

وفي ما يتعلّق بفلين، قال ترامب إنه قد غُرّر به للكذب خلال استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في كانون الثاني/يناير 2016، وهو ما أدى إلى توقيفه.

وكان ترامب أطلق في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الحالي تغريدة كتب فيها أن "حياة الجنرال مايكل فلين يمكن أن تُدمّر تماما فيما يُسمح لجيمس كومي بالتسريب والكذب".

وقال كومي إن على السياسيين وبخاصة الجمهوريين عدم السكوت عندما يدلي ترامب بتصريحات كاذبة.

- "التصدّي للخوف" -

وقال كومي "في مرحلة ما على أحدهم أن يتصدى للخوف من شبكة فوكس نيوز، ومن قاعدتها الشعبية، ومن التغريدات الدنيئة، والدفاع عن قيم هذا البلد وعدم التهرّب من ذلك بالتقاعد بل التصدي وقول الحقيقة".

وجاء كلام كومي بعد ثاني جلسة مغلقة، في غضون أسبوع، أدلى خلالها بشهادته في قضية إشرافه على التحقيق في قضية إرسال وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، منافسة ترامب في انتخابات 2016، رسائل إلكترونية حساسة عبر خادم خاص.

وبعدما كانت وزارة العدل قد ختمت التحقيق، يطالب ترامب والجمهوريون بإعادة فتح القضية لحماية الرئيس في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملته وروسيا.

وأقال ترامب كومي في أيار/مايو 2017 بعدما رفض الأخير وقف التحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

وتُفيد تقارير بأن مولر يحاول حاليا معرفة ما إذا كانت إقالة كومي وغيرها من قرارات الرئيس الأميركي تشكل عرقلة لسير العدالة.

ويُتوقع أن يكشف فريق مولر النقاب أيضا عن الأكاذيب التي نسبها بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، الى الاف بي آي، علما بانه وافق على التعاون مع المحققين لخفض عقوبته في قضية اختلاس مالي تعود الى ما قبل 2016.

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