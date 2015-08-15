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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2015 10:51 ص 15 أغسطس 2015 - آخر تحديث - 10:51

عرفت مجموعة المرابطون التي يتزعمها الجزائري مختار بلمختار عن نفسها في بيان نشرته السبت مواقع جهادية، على انها قاعدة الجهاد في غرب افريقيا.

واكد بيان مؤرخ في 17 تموز/يوليو ويحمل عنوان "بيان حول توضيح بعض المسائل وتأكيدها"، التزام المجموعة "بتوجيهات إمام العصر في الجهاد الشيخ اسامة بن لادن رحمه الله ... لاخراج العدو الصليبي الذي احتل ارضنا في فرنسا واعوانها واستهدافه في كل مكان".

ويسعى مختار بلمختار احد اقوى القادة الجهاديين في الساحل، لتشكيل تحالف مع الجهاديين في النيجر وتشاد وليبيا.

من جهة اخرى، اضاف البيان الذي بث السبت ان "مجلس شورى المرابطين، قرر بعد اجتماع، تنصيب الشيخ خالد ابي العباس -الاسم الذي يعرف به مختار بالمختار في الاوساط الجهادية- اميرا على المرابطين".

وقد تحدثت شائعات مرارا عن مقتل مختار بالمختار، خصوصا في حزيران/يونيو وفي نيسان/ابريل 2013، لكن نبأ وفاته دائما ما كان يتعرض للنفي.

وتبتعد الحركة الجهادية المسلحة التي تأسست في 2013 من اندماج مجموعة مختار بلمختار الذي نظم عملية خطف دامية لرهائن في كانون الثاني/يناير 2013، ومن تنظيم آخر على صلة بالقاعدة، عن تنظيم الدولة الاسلامية، ويضم لفظة القاعدة الى اسمه لدى توقيع البيان "المرابطون-قاعدة الجهاد في غرب افريقيا".

وفي ايار/مايو الماضي، كرر بلمختار تأكيد ولاء مجموعته للقاعدة ونفى الولاء لتنظيم الدولة الاسلامية الذي اعلنه مسؤول آخر في المرابطون، مما حمل على توقع حصول خلاف كبير في تراتبية الحركة.

واعلن المرابطون ايضا مسؤوليتهم عن اعتداء انتحاري قتل خلاله جندي فرنسي في 14 تموز/يوليو 2014 يوم العيد الوطني الفرنسي، قرب غاو.

واعلن مسؤول جهادي قريب من الداعية الاسلامي المالي المتطلرف امادو كوفا الذي يدور في فلك مختار بلمختار، المسؤولية اخيرا عن هجوم دام استهدف في السابع من آب/اغسطس فندقا في سيفاري بوسط مالي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب