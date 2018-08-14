المرافعة الأخيرة الأربعاء في محاكمة المدير السابق لحملة ترامب
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بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب في واشنطن في 15 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
أعلن محامو بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنهم لن يقدموا أي شاهد ولن يستدعوا موكلهم المتهم بالتهرب الضريبي والإحتيال المصرفي، ما يفتح المجال لاجرلء المرافعة النهائية الأربعاء.
وطلب القاضي اليس من الدفاع والإدعاء تقديم مرافعاتهم الأربعاء إعتبارا من الساعة 09,30 (13,30 ت غ) وعدم تجاوز ساعتين لكل طرف، حسب الإعلام الحاضر في قاعة ألكسندريا الفدرالية قرب واشنطن.
ولاحقا سيتداول أعضاء هيئة المحلفين ال12 - ستة رجال وست نساء - وقد يصدرون قرارهم بحلول نهاية الأسبوع.
ومحاكمة مانافورت (69 عاما) هي الأولى في إطار تحقيقات روبرت مولر المدعي الخاص المكلف التحقيق في شبهات التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
لكنه يحاكم في قضايا أخرى عندما كان مسؤولا عن فريق ترامب - أيار/مايو وآب/أغسطس 2016 - تم كشفها خلال تحقيقات المدعي الخاص.
وتركز المحاكمة التي بدأت قبل أسبوعين في 31 تموز/يوليو على ملف الإدعاء الذي استدعى أكثر من 20 شاهدا لإثبات أن مانافورت المستشار السياسي المعروف جدا في واشنطن أخفى عن مصلحة الضرائب ملايين الدولارات التي جمعها من أنشطته للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.
وهو أيضا متهم بالإحتيال المصرفي وبأنه خبأ أمواله في حسابات سرية في الخارج.
وينكر مانافورت هذه الإتهامات.
ولم يتم التطرق خلال المحاكمة إلى تواطؤ محتمل بين أعضاء حملة ترامب وموسكو.
ومانافورت الذي قد يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد سيحاكم مجددا في أيلول/سبتمبر في إطار تحقيق المدعي العام روبرت مولر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب