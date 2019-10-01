هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2019 04:16 م

المرشحان للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي بيرني ساندرز (يمين) وبيت بوتيدجادج في مناظرة في 12 أيلول/سبتمبر 2019

أكد المرشحان للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي بيرني ساندرز وبيت بوتيدجادج الثلاثاء أنهما تمكنا من جمع تبرعات كبيرة في الفصل الثالث من العام تسمح لهما بالاستمرار بشكل متين في السباق إلى البيت الأبيض على الرغم من تراجعهما في استطلاعات الرأي.

وجمع السناتور المستقل بيرني ساندرز (78 عاما) بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 25,3 مليون دولار، أي أكثر بكثير من المبلغ الذي جمعه في الفصل الثاني (18 مليون دولار).

ويأتي ذلك بينما تراجع المرشح الاشتراكي في الأسابيع الأخيرة من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة في معدل استطلاعات الرأي للمرشحين الديموقراطيين. وقد تقدمت عليه عضو مجلس الشيوخ التقدمية إليزابيث وارن (70 عاما).

وقال فايز شاكر مدير حملة ساندرز إن "النخب الإعلامية والمعلقين المحترفين يحاولون بلا توقف تجاهل هذه الحملة، مع أن العمال الأميركيين يواصلون الهتاف بصوت عال أنهم يريدون ثورة سياسية".

وأوضح بيان ساندرز أن المرشح جمع منذ بداية حملته 61,5 مليون دولار، عبر تبرعات تبلغ "في المعدل 19 دولارا فقط".

أما بيت بوتيدجادج (37 عاما) رئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا، فقد جمع 19,1 مليون دولار في الفصل الثالث، في تراجع واضح عن المبلغ القياسي -- بين المرشحين -- الذي أعلن عنه من نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو وكان 24,9 مليون دولار.

ومع ذلك، يسمح له هذا المبلغ بمواصلة السباق إذ بلغ مجموع ما حصل عليه 51 مليون دولار منذ بداية العام.

وقال مدير حملته مايك شمول في رسالة الكترونية "سنمتلك كل الوسائل لمواصلة السباق حتى النهاية والفوز فيه".

وبعد بداية مميزة جدا في حملة الديموقراطيين، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة التأييد لبوتيدجادج ما زالت حوالى خمسة بالمئة.

وهو يحتل مكانة جيدة نسبيا بين المرشحين -- الرابع من أصل 19 مرشحا -- لكنه يأتي وبفارق كبير بعد نائب الرئيس السابق جو بايدن (27,2 بالمئة حسب موقع ريل-كلير-بوليتيكس) وإليزابيث وارن (23 بالمئة) وبيرني ساندرز (17,8 بالمئة).

ولم ينشر المرشحان الأوفر حظا أي أرقام حتى مساء الثلاثاء.

وأمام المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر لتقديم حساباتهم إلى اللجنة الانتخابية الفدرالية.

وفي المرتبة الخامسة تأتي السناتورة كامالا هاريس التي قالت إنها جمعت 11,6 مليون دولار في الفصل الثالث، وهو رقم ثابت بالمقارنة مع الفصلين السابقين.

وبين الجمهوريين، صرح مدير حملة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن الحزب وفريق الحملة تمكنا من جمع 125 مليون دولار في الفصل الثالث، بدون أن يذكر أي تفاصيل.

وقد أعلن عن 105 ملايين دولار في الفصل الثاني.

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