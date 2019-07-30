هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يوليو, 2019 05:44 ص

وحّد المرشح عن الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية بيرني ساندرز الجهود مع مغنية الراب الأميركية كاردي بي الاثنين لحضّ الناخبين الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

والتقى الثنائي في مركز للتجميل في ديترويت شمال الولايات المتحدة لتصوير إعلان موجه للناخبين الشباب، وهو مكان مناسب لكاردي بي المعروفة هناك لأغانيها.

وأوضح ساندرز لقناة "سي إن إن" قبل بدء التصوير "نعمل على طرق لتعبئة الشباب حول المسائل السياسية"، مضيفاً "كثر منهم يصوتون، لكن ذلك ليس كافياً".

ونشرت كاردي بي المتحدرة من حي برونكس بعد ذلك صورة على حسابها على انستغرام وهي تتحاور مع السناتور المستقل عن فرمونت، وشكرته للعمل معها في مشاريعها من أجل "تغيير البلاد".

ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها كاردي بي تأييدها لساندرز. ففي 16 تموز/يوليو، كتبت عنه على تويتر "هذا الرجل يكافح من أجل المساواة في الحقوق، الحقوق الإنسانية، منذ وقت طويل".

ومطلع العام، هاجمت كاردي بي دونالد ترامب واتهمته بأنه يجبر العديد من الموظفين على العودة إلى أعمالهم بدون رواتب للحد من آثار الإغلاق الحكومي.

ويشغل بيرني ساندرز المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي التي تمنحه 15 بالمئة للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي، بحسب موقع "ريل كلير بوليتيكس" الذي ينشر استطلاعات رأي مختلفة. وهو قريب من السناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن (14,5%) لكن يبقى بعيداً عن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (29,3%).

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