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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 08:59 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:59

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي في أبوجا بتاريخ 31 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)