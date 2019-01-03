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وظائف رئيسية

المستشار الإعلامي لماكرون يغادر منصبه نهاية هذا الشهر

سيلفان فور المستشار الاعلامي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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أعلن سيلفان فور المستشار الاعلامي للرئيس الفرنسي أنه سيغادر منصبه في الاليزيه نهاية كانون الثاني/يناير، في وقت لا يزال ايمانويل ماكرون يواجه تداعيات تحرك "السترات الصفراء".

وقال فور الاربعاء لفرانس برس "سأغادر منصبي كمستشار إعلامي للرئاسة نهاية الشهر"، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

واذ شدد على ولائه للرئيس، أوضح المستشار أنه يريد التوجه نحو مشاريع مهنية أخرى مع تكريس مزيد من الوقت لعائلته.

وأضاف "تركت كل شيء للانضمام الى ايمانويل ماكرون في آب/اغسطس 2016، مع علمي بان التزامي سيكون تاما شرط أن يكون موقتا".

ولفت فور (46 عاما) الى انه أبلغ ماكرون بقراره "قبل أسابيع عدة".

ويأتي ذلك فيما شعبية الرئيس الفرنسي في أدنى مستوياتها، خصوصا بسبب تحرك "السترات الصفراء" احتجاجا على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

وعلق موقع ميديابارت الاخباري الاربعاء "إنه خبر سيء بالنسبة الى رئيس الجمهورية".

كذلك، تستعد مستشارتان للرئيس للاستقالة فيما ذكرت إذاعة اوروبا 1 أن مستشاره الخاص اسماعيل ايميليان طلب ايضا أن يغادر.

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