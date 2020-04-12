هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2020 03:45 ص

البابا فرنسيس يحتفل بعيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين، الفاتيكان، 12 نيسان/ابريل 2020.

يحتفل مئات ملايين المسيحيين الأحد بعيد الفصح في ظروف غير مسبوقة، تحت وطأة فيروس كورونا المستجد الذي دعا البابا فرنسيس إلى مواجهته بـ"عدوى الرجاء".

وأودى كوفيد-19 بحياة أكثر من 109 آلاف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين بكانون الأول/ديسمبر، وقد تضاعف الرقم خلال ما يزيد قليلا عن أسبوعين. وباتت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثرا بتسجيلها 527 ألف إصابة وتجاوز عدد الوفيات فيها 20 ألفا السبت، وفق حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

في أوروبا، حصد الوباء حياة أكثر من 75 ألف ضحية، 80 بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس صباح الأحد.

- تجاوز الأنانية -

في عالم "يعاني تحت وطأة الوباء العالمي الذي يشكل محنة كبرى لعائلتنا البشرية الواسعة"، دعا البابا إلى الرد بـ"عدوى الرجاء"، في رسالة بمناسبة عيد الفصح تلاها من كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين.

ونادى البابا بالتضامن عالميا ""من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".

أما في ما يخص النزاعات العالمية، فكرر دعوته إلى "وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم".

وتحدث البابا عن أوروبا التي تبدو حتى الآن منقسمة في مواجهة الوباء، وحضّها على إيجاد "روح تضامن فعلي" واللجوء "إلى حلول مبتكرة" وتناسي "الأنانيات".

وقال "إنه عيد فصح يعيشه العديدون في عزلة، وسط الحداد والمشكلات العديدة التي يثيرها الوباء، من المعاناة الجسدية إلى المشكلات الاقتصادية". وتجري مراسم احتفالات عيد الفصح هذا العام في ظروف استثنائية، اذ انتشرت صور لأماكن شهيرة وساحات كبيرة خالية من الناس على غير العادة في كافة أنحاء العالم.

في القدس، أغلقت كنيسة القيامة أمام المؤمنين للمرة الأولى منذ نحو مئة عام على الأقل، واقتصر حضور القداس على رجال الدين.

- "مدين لهم بحياتي" -

في الولايات المتحدة، لا تزال ولاية نيويورك في عين العاصفة، اذ احصت 8638 وفاة حتى يوم الأحد.

وأعلن رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو أن المدارس العمومية ستبقى مغلقة حتى نهاية العام الدراسي، لأن ذلك "سيُساعد في إنقاذ الأرواح".

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي والحجر لإعادة تشغيل الاقتصاد في الولايات المتحدة سيكون "أكبر قرار في حياتي على الإطلاق".

وتبقى أوروبا أكثر قارة متضررة من الوباء (75011 وفاة من بين 909673 إصابة). توشك إيطاليا على تجاوز 20 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا 16972 ضحية (ارتفع عدد الضحايا الأحد إلى 619 بعد تراجعه ثلاثة أيام متتالية).

وتفاقمت الحصيلة في فرنسا (أكثر من 13800 وفاة)، والمملكة المتحدة حيث توفي حوالي ألف شخص خلال يوم بينهم طفل يبلغ 11 عاما (أكثر من 10 ألاف وفاة في الإجمال حتى الأحد).

في غمرة هذه الأرقام، تتسرب بعض رسائل الأمل: في روما، أعلن قائد الدفاع المدني أنجيلو بوريلي "تعافي مريضة تبلغ 94 عاما"، واعتبر ذلك "أجمل رسالة لتمني عيد فصح سعيد".

وغادر رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون المستشفى الأحد بعد أسبوع تلقى خلاله العلاج من مرض كوفيد-19. وقال المسؤول على تويتر "لا أستطيع أن أشكر كفاية" طاقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأضاف "أنا مدين لهم بحياتي".

وتابع في فيديو نشره مكتبه "سنهزم فيروس كورونا المستجد، وسنهزمه معا".

- مسافة أمان حتى في الشاطئ -

رغم محدوديته، يظهر التراجع في حالات الاستشفاء بعدة دول أن الحجر بدأ يؤتي ثماره.

مع ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن اختلاط المسنين مع محيطهم يجب أن يبقى محدودا حتى نهاية العام على الأقل، للوقاية من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

في فرنسا، ينتظر أن يلقي الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا للأمة مساء الاثنين، سيكشف فيه عن تمديد الحجر حتى 10 أيار/مايو على الأقل.

وباشر الجيش الفرنسي عملية إنزال غير مسبوقة شملت 1900 عنصر من البحرية، وذلك عقب رسو حاملة الطائرات النووية شارل ديغول، العائدة بسبب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 على متنها، في مدينة تولون (جنوب) يوم الأحد.

وفي إسبانيا التي تمثل قبلة لعدد كبير من السياح، قالت وزيرة السياحة إن مسافة الأمان بين الأشخاص يفترض أن تبقى سارية خلال الصيف، حتى في الشواطئ.

أما في افريقيا التي سجلت فيها نحو 13 إصابة و700 وفاة بكوفيد-19، عّبرت منظمة الصحة عن قلقلها لأن "الفيروس ينتشر إلى خارج المدن الكبرى".

وأعلنت الصين تسجيل 97 إصابة جديدة "مستوردة"، تعود أساسا إلى صينيين عائدين من الخارج، ويمثل ذلك مستوى عدوى غير مسبوق منذ مطلع آذار/مارس.

ستجتمع الدول الرئيسية المنتجة للنفط عبر الفيديو مرة أخرى يوم الأحد على الساعة 16,00 ت.غ، في مسعى لكبح انهيار أسعار الذهب الأسود.

- التكيّف مع الحجر -

كلّ وفق طريقته، يواصل الناس التكيّف مع الحجر و"التباعد الاجتماعي".

في الإمارات العربية المتحدة، أقرت السلطات إمكانية الزواج عن بعد لتجنب التجمعات التي قد تفاقم انتشار الفيروس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

أما في أميركا، فاشتهر مؤخرا طبيب أميركي بمقاطع فيديو ينشرها على هذا التطبيق ويسعى من خلالها إلى رفع معنويات الطاقم الطبي الموجود في خطّ المواجهة الأول ضد فيروس كورونا المستجد. ويرسم طبيب التخدير جاسون كامبيل (31) البسمة على وجوه ملايين مستخدمي الانترنت برقصاته الطريفة.

ويشارك كثيرون في نيويورك حفلات مباشرة يقيمها موسيقيون على مواقع على غرار انستغرام، تمتد حتى 10 ساعات، ويحضرها بعض المشاهير أيضا.

مع ذلك، أقرّ أحد المشاركين إنه "من الغريب سماع صفارات الإنذار (التي تعود لسيارات الإسعاف) تدوي كلّ خمس دقائق قرب منزلي، ورؤية أناس ينقلون على حمالات. من الصعب التفكير في الاستمتاع وسماع الموسيقى".

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